حصان محدش قادر يلحقه.. فرحة هستيرية لـ أحمد موسى بعد تألق محمد صلاح مع طرابزون

علق الإعلامي أحمد موسى، على تألق محمد صلاح في الدوري التركي وتسجيله هدفين وأسيست في مباراة طرابزون سبور أمام جالاتا سراي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" محمد صلاح جاب جول بعد جري من نص الملعب وكان حصان بيجري ماشاء الله ومحدش قادر يلحقه".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" محمد صلاح عمل أسيست حلو أوي للهدف الثاني لصالح طرابزون سبور ثم سجل الهدف الثالث لطرابزون سبور ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" محمد صلاح أسطورة حقيقية ونشهد انتفاضة محمد صلاح الليلة في الملاعب التركية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الأسطورة محمد صلاح يصنع تاريخ جديد ويكتب تاريخ جديد وإحنا بندعم محمد صلاح في أي مكان متواجد فيه".

