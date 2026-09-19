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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

احذر شرب الشاي بعد الأكل مباشرة.. قد يؤثر على امتصاص الحديد

لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟
لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟
آية التيجي

يعتاد كثير من الأشخاص على تناول كوب من الشاي مباشرة بعد الانتهاء من الطعام، إلا أن هذه العادة قد تؤثر في قدرة الجسم على امتصاص بعض العناصر الغذائية المهمة، وعلى رأسها الحديد.

لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟

وأوضح التقرير أن تناول الشاي فور الانتهاء من الوجبة قد يتداخل مع عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى احتواء الشاي على مركبات تُعرف باسم التانينات (Tannins)، والتي يمكن أن ترتبط بالحديد الموجود في الطعام، ما يجعل امتصاصه من الجهاز الهضمي أكثر صعوبة.

ويحتوي الشاي على مركبات نباتية يمكنها الارتباط بالحديد الموجود في الطعام، وبالتالي تقليل كمية الحديد التي يستطيع الجسم امتصاصها، وفقًا لما ذكره تقرير طبي نشره مستشفى CK Birla الهندي.

وتزداد أهمية هذه المشكلة لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من انخفاض مستويات الحديد أو لديهم عوامل تزيد خطر الإصابة بنقص الحديد، إذ إن تكرار تناول الشاي مباشرة بعد الوجبات قد يساهم مع مرور الوقت في زيادة صعوبة الحصول على احتياجات الجسم من الحديد.

لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟

الشاي بعد الأكل ونقص الحديد

يُعد الحديد من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاج إليها الجسم، ويلعب دورًا مهمًا في تكوين الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم.

وأشار التقرير إلى أن ضعف امتصاص الحديد بصورة متكررة قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بـ أنيميا نقص الحديد، خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بنقص الحديد.

ولا يعني ذلك أن شرب الشاي يسبب الأنيميا بشكل مباشر، وإنما إن تناوله في توقيت قريب جدًا من الوجبات قد يؤثر في امتصاص الحديد الموجود في الطعام.

لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟

هل شرب الشاي بعد الأكل يسبب مشاكل في المعدة؟

إلى جانب تأثيره المحتمل على امتصاص الحديد، أشار التقرير إلى أن تناول الشاي مباشرة بعد الوجبات قد يسبب لدى بعض الأشخاص أعراضًا في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ أو الحموضة.

وتختلف هذه الأعراض من شخص لآخر، كما قد تتأثر بكمية الشاي ونوع الطعام والحالة الصحية للشخص.

لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟

ما أفضل وقت لشرب الشاي بعد الأكل؟

ينصح الخبراء بالانتظار لمدة تتراوح بين 30 و60 دقيقة بعد تناول الطعام قبل شرب الشاي، بهدف دعم عملية الهضم وتقليل تأثيره المحتمل على امتصاص العناصر الغذائية، وخاصة الحديد.

وبالتالي، بدلًا من تناول كوب الشاي فور الانتهاء من الوجبة، يمكن ترك فترة زمنية بين الطعام والشاي، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد أو لديهم خطر مرتفع للإصابة بأنيميا نقص الحديد.

لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟

من يحتاج إلى الانتباه أكثر لتوقيت الشاي؟

قد يكون توقيت تناول الشاي أكثر أهمية لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد أو أنيميا نقص الحديد، أو الذين يعتمدون بصورة كبيرة على مصادر الحديد النباتية في نظامهم الغذائي.

وفي حالة وجود أعراض مستمرة تشير إلى نقص الحديد، مثل التعب أو الضعف أو شحوب البشرة، فمن الأفضل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة واستشارة الطبيب بدلًا من الاعتماد على تعديل توقيت تناول الشاي فقط.

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احذر شرب الشاي بعد الأكل مباشرة.. قد يؤثر على امتصاص الحديد

لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟
لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟
لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟

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