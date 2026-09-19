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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أولد بويز الأرجنتيني يؤجل مفاوضاته مع ميسي بسبب وفاة والده

ميسي
ميسي
مجدي سلامة

يتمسك نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني بحلم عودة الأسطورة ليونيل ميسي، الذي بدأ لعب كرة القدم في صفوفه، قبل الانتقال إلى برشلونة في سن صغيرة.

ولطالما عبّر ميسي (39 عاماً) عن حبه لنيولز، كما لم يخف النادي رغبته في عودة تاريخية لناشئه السابق.

ويستمتع ميسي حالياً بالرمق الأخير من مسيرته في نادي إنتر ميامي الأميركي، الذي يرتبط معه بعقد حتى ديسمبر 2028.

لكن رئيس نيولز، إجناسيو بويرو، قال لمحطة "Cadena 3" إن ناديه ينتظر الوقت المناسب للتفاوض مع ميسي، إذ يتفهم مشاعر حزنه حالياً بعد وفاة والده خورخي.

وأضاف بويرو: "ليونيل يمر بفترة صعبة شخصياً، بعد وفاة والده الذي كان مدير أعماله وشريكه، لا يمكن تخيل كم الأشياء التي كان يحلها خورخي".

وتابع: "لهذا لا أعتقد أن ليونيل يدرك جهودنا منذ فترة لمحاولة إعادته للعب مع نيولز، يتعيّن علينا الانتظار".

انضمام ميسي

واختتم: "طالما يواصل ميسي اللعب سيبقى الأمل لدينا دائماً، لكن الوقت ليس مناسباً للضغط عليه، إنها مسألة إنسانية".

وقرر ميسي الاعتزال دولياً، ليتفرغ لمسيرته مع الأندية، واحتفل مؤخراً بالفوز بكأس الأبطال مع إنتر ميامي.

أولد بويز ميسي نادي نيولز أولد بويز

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