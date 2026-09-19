نيوكاسل يونايتد يفوز على هال سيتي 2-1 في الدوري الإنجليزي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد بقيادة مديره الفنى ماتياس يايسله فوزا ثمينا على ضيفه فريق هال سيتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح جوي ويلوك التسجيل لصالح نيوكاسل مبكرا فى الدقيقة 3، قبل أن يضيف لويس هال الهدف الثاني فى الدقيقة 7، بينما نجح محمد علي شو فى تسجيل الهدف الوحيد لفريق هال سيتي فى الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد نيوكاسل يونايتد إلى 8 نقاط بجدول ترتيب البطولة ليحتل المركز الثامن بينما تجمد رصيد هال سيتي عند 8 نقاط فى المركز السابع