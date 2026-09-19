محمد صلاح أساسيًا مع طرابزون أمام جالاتاسراي في الدوري التركي

أعلن الألماني توماس ريس، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة جالاتاسراي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي الممتاز.

تقام المباراة على ملعب طرابزون سبور، في الظهور الأول لتوماس ريس على رأس القيادة الفنية للفريق، بعد توليه المسؤولية خلفًا للمدرب السابق فاتح تقيه.

وشهد تشكيل طرابزون سبور تواجد الدولي المصري محمد صلاح أساسيًا، ليقود هجوم فريقه في المواجهة المرتقبة أمام متصدر الدوري التركي.

جاء تشكيل طرابزون سبور أمام جالاتاسراي كالتالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: فاجنر بينا، تشيبويكي نوايو، ستيفان سافيتش، مصطفى إسكيهيلاتش.

خط الوسط: مليح كاباساكال، فابينيو، إرنست موتشي.

خط الهجوم: محمد صلاح، فرانكولينو دجو، سافيولو.

ويحتل جالاتاسراي صدارة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 13 نقطة، بينما يأتي طرابزون سبور في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.