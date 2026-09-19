فوز كالياري على أودينيزي وتعادل تورينو مع بولونيا في الدوري الإيطالي

حقق نادي كالياري فوزا صعبا وثمينا على مضيفه أودينيزي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب فريولي في إطار الجولة الخامسة من الدوري الايطالي لكرة القدم.

سجل هدف كالياري والمباراة الوحيد اللاعب دانيل مالديني في الدقيقة 54.

ورفع كالياري رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة،تعادل تورينو مع مضيفه بولونيا بهدف لكل منهما،تقدم بولونيا في الدقيقة 14 عن طريق فيديريكو بيرنارديسكي ،وعدل تورينو النتيجة في الدقيقة 77 عن طريق ساندرو كولينوفيتش.

ورفع تورينو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر مؤقتا ،بينما أصبح رصيد بولونيا نقطتين في المركز السابع عشر مؤقتا.