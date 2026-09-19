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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد 5 سنوات.. أحمد عز يعود بـ العارف 2

الفنان أحمد عز
الفنان أحمد عز
أوركيد سامي

يعيش الفنان أحمد عز حالة من النشاط الفني خلال الفترة حالية، ويعكف على تحضير فيلم العارف 2 مع المؤلف محمد سيد بشير، والمخرج أحمد علاء الديب والمنتج الفني هاني عبد الله.


ويقدم عز فيلم العارف 2 وذلك بعد نجاح الجزء الأول قبل 5 سنوات، وكتب هاني عبد الله عبر حسابه على فيسبوك الآتي: توكلت علي الله.. العارف 2 بعد الانتهاء من فرقة الموت مباشرة.. وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل يوم الأربعاء القادم إن شاء الله.. دعواتكم بالتوفيق والنجاح.

يذكر أن آخر أعمال أحمد عز فيلم سفن دوجز 

تدور أحداث فيلم "سفن دوجز" عندما ينجح ضابط الانتربول الماهر "خالد العزازي" في القبض على المجرم الخطير "غالي أبو داوود" أحد أعضاء منظمة إجرامية سرّية عالمية تُدعى "سفن دوجز".

الفنان أحمد عز اخبار الفن نجوم الفن المؤلف محمد سيد بشير

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