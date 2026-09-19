قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: في دول جنبنا وقعت ومصر خُطط لإسقاطها في 2011 وهذا لن يحدث
برلماني: الاستثمار الحقيقي لا يقتصر على المشروعات والبنية الأساسية
أحمد موسى: ملف اللاجئين قنبلة موقوتة.. ولازم نقول للرأي العام هنتعامل معاه ازاي
الولايات المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية لمدة 90 يومًا في السودان
جيشنا موجود في آخر نقطة.. أحمد موسى: سيناء متسابتش زي ما الخونة بيقولوا والتنمية مستمرة
لازم ناخد بالنا.. أحمد موسى: مخطط إسقاط الدولة المصرية في 2011 مستمر حتى الآن
بدون زيادة.. الأزهر يعلن قيمة مصروفات المعاهد للعام الدراسي 2026-2027
2.6 مليار دولار إيرادات البتروكيماويات.. والصادرات تصل أكثر من 50 دولة
الأرصاد تكشف طقس الأحد| القاهرة 32 درجة.. وشبورة ورياح
محمد صلاح يفتتح التهديف مبكراً لـ طرابزون ضد جالاتا سراي في الدوري التركي
وزير الشباب لـ«صدى البلد»: الرياضة تفتح الطريق أمام ذوي الهمم لإثبات قدراتهم وتحقيق طموحاتهم
خبير أثري يكشف دمى متحركة في مصر القديمة تشبه حركة الروبوت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقديم أكثر من 15 ألف خدمة طبية.. «الصحة» تحتفل باليوم العالمي لمرض ألزهايمر

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
أ ش أ

احتفلت وزارة الصحة والسكان، باليوم العالمي لمرض ألزهايمر الموافق 21 سبتمبر من كل عام، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في مصر وشركة إيفا فارما وجمعية ألزهايمر مصر، بحضور عدد من المرضى وأسرهم.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بصحة كبار السن عبر إتاحة خدمات طبية شاملة تلبي احتياجاتهم، ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتقديم رعاية صحية مستدامة، معلناً تقديم 15,250 خدمة طبية من خلال عيادات طب نفس المسنين التابعة للإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عبر شبكة تضم 24 مستشفى ومركزاً للصحة النفسية على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور أيمن عباس رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية أن الوزارة تنظم فعاليات توعوية تركز على أهمية الوقاية من مرض ألزهايمر وإبراز دور مقدمي الرعاية واستعراض أحدث الأساليب العلاجية.

وأعرب الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، في كلمته خلال المؤتمر، عن شكره وتقديره للأمانة العامة للصحة النفسية على دعوتها، مشيداً بالجهود الموجهة نحو دعم التخصصات الطبية الدقيقة لاسيما طب نفس المسنين ومرض ألزهايمر.

وأشار إلى أن التوجه نحو هذه التخصصات يرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للفئات المستهدفة، وأن العبء النفسي والاجتماعي للمرض يمتد ليشمل أسرة المريض بأكملها.

وأكد الدكتور طارق أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة جمعية ألزهايمر مصر، أهمية دور الجمعية في دعم ورعاية المرضى وأسرهم بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، من خلال تقديم الخدمات الصحية والتوعية والإرشادات المتخصصة ودعم مقدمي الرعاية ورفع الوعي المجتمعي، مشيراً إلى حرص الجمعية على تعزيز جهود التوعية والتدريب وتوفير المعلومات العلمية المحدثة بما يسهم في تحسين جودة الرعاية في إطار التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الصحية.

وأشارت الدكتورة مايسة عيد مدير إدارة طب المسنين، إلى أن المحاضرات العلمية ضمن فعاليات المؤتمر ناقشت الأبعاد الطبية والنفسية لدعم المرضى وأسرهم وتدريب الكوادر الطبية على أحدث بروتوكولات الرعاية.

وصرح برنارد لامي نائب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر قائلاً: «نؤمن في المنظمة بأن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة والكرامة وجودة الحياة، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في عملنا مع المهاجرين والمجتمعات المضيفة».

ونوه إلى أن الدعم النفسي والاجتماعي يمتد لضمان شعور الأفراد بالدعم والاحترام وألا تُترك الأسر ومقدمو الرعاية لمواجهة التحديات بمفردهم، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية مع الوزارة التي تتيح تعزيز النظم الصحية وبناء القدرات.

وقال الدكتور شادي ميشيل مدير قطاع الأدوية المتخصصة بشركة إيفا فارما إن الشركة تؤمن بأن تحسين جودة حياة كبار السن مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، مؤكداً حرصها على استدامة توفير علاجات مبتكرة تدعم المرضى الذين يعانون من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر وعلى رأسها ألزهايمر، بما يساعد على تحسين النتائج العلاجية وتمكين المرضى وأسرهم من التعامل بشكل أفضل مع تحديات المرض، والتزامها المستمر بدعم جهود الوزارة خاصة المبادرات التي تستهدف رفع الوعي بأهمية التشخيص المبكر والكشف عن أعراض التدهور الإدراكي.

وزارة الصحة والسكان مرض ألزهايمر اليوم العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة سريعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الاهلي والزمالك

بطلب من الأهلي.. تحرك جديد لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

أسعار الدواجن

بعد الارتفاعات الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

خناقة قمة السيدات

زلزال السداسية.. كواليس خناقة شوارع في قمة السيدات بين الأهلي والزمالك

محمد صلاح

فرج عامر عن تصريحات مدرب طرابزون : صلاح هو اللي عمل في نفسه كده

حمدي الوزير

رأيت الله ورحمته.. ابنة حمدي الوزير تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد جراحة قلب مفتوح

أسعار الطماطم

تراجع مفاجئ فى أسعار الطماطم الآن بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

الحماية الاجتماعية

إنفوجراف.. الحماية الاجتماعية مفهوم يتجاوز الدعم التقليدي لحماية الفئات الأولى بالرعاية

وظائف

هيئة قضايا الدولة تعلن عن وظائف بنظام الندب في عدد من التخصصات

وزير الري

وزير الري يؤكد أهمية تكامل جهود استعادة أشجار المانجروف وحمايتها

بالصور

أسعار هيونداي ماتريكس المستعملة في مصر

هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس

درة زروق تحصد جائزة التميز والإبداع من «دير جيست» عن شخصية «ميادة الديناري» في «علي كلاي»

درة زروق
درة زروق
درة زروق

احذر شرب الشاي بعد الأكل مباشرة.. قد يؤثر على امتصاص الحديد

لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟
لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟
لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟

إيمان العاصي تتألق بإطلالة سوداء لافتة في حفل دير جيست.. صور

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز عن إيرادات «خلي بالك من نفسك»: كل الأرقام اللي بتنزل دي مش الحقيقية |خاص

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة

بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد