قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: في دول جنبنا وقعت ومصر خُطط لإسقاطها في 2011 وهذا لن يحدث
برلماني: الاستثمار الحقيقي لا يقتصر على المشروعات والبنية الأساسية
أحمد موسى: ملف اللاجئين قنبلة موقوتة.. ولازم نقول للرأي العام هنتعامل معاه ازاي
الولايات المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية لمدة 90 يومًا في السودان
جيشنا موجود في آخر نقطة.. أحمد موسى: سيناء متسابتش زي ما الخونة بيقولوا والتنمية مستمرة
لازم ناخد بالنا.. أحمد موسى: مخطط إسقاط الدولة المصرية في 2011 مستمر حتى الآن
بدون زيادة.. الأزهر يعلن قيمة مصروفات المعاهد للعام الدراسي 2026-2027
2.6 مليار دولار إيرادات البتروكيماويات.. والصادرات تصل أكثر من 50 دولة
الأرصاد تكشف طقس الأحد| القاهرة 32 درجة.. وشبورة ورياح
محمد صلاح يفتتح التهديف مبكراً لـ طرابزون ضد جالاتا سراي في الدوري التركي
وزير الشباب لـ«صدى البلد»: الرياضة تفتح الطريق أمام ذوي الهمم لإثبات قدراتهم وتحقيق طموحاتهم
خبير أثري يكشف دمى متحركة في مصر القديمة تشبه حركة الروبوت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب لـ«صدى البلد»: الرياضة تفتح الطريق أمام ذوي الهمم لإثبات قدراتهم وتحقيق طموحاتهم

جوهر نبيل
جوهر نبيل
محمد سمير

أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن استضافة مصر للألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «القاهرة 2026»، تعكس اهتمام الدولة بتمكين أبنائها من ذوي الهمم ودمجهم بصورة حقيقية في المجتمع.

وقال وزير الشباب والرياضة، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» على هامش حفل افتتاح الألعاب الإقليمية العاشرة، إن الحدث لا يمثل مجرد منافسات رياضية، وإنما يحمل رسالة إنسانية مهمة تؤكد قيمة الإرادة والعزيمة، وتبرز ما يستطيع اللاعبون من ذوي الهمم تحقيقه عندما تتوافر لهم الفرصة والدعم المناسب.

وأوضح أن الرياضة تمثل أهم الوسائل التي تساعد على اكتشاف قدرات أبناء مصر من ذوي الهمم، ومنحهم مساحة حقيقية للمشاركة والتنافس وإظهار إمكاناتهم، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير المزيد من الفرص أمامهم في مختلف المجالات.

وأضاف أن ما تشهده مصر من اهتمام متزايد بملف ذوي الهمم يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الدمج أصبح واقعًا من خلال العديد من المبادرات والبرامج والفعاليات التي تستهدف منحهم فرصًا أكبر للمشاركة وإثبات الذات.

وتابع وزير الشباب والرياضة: «خلال العديد من الفعاليات التي شاركت فيها، شاهدت نماذج مميزة من الأبطال الذين يمتلكون إرادة وإصرارًا كبيرين، وهو ما يؤكد أن الإنسان يستطيع تجاوز الكثير من التحديات عندما يحصل على الدعم والفرصة المناسبة».

وحرص الوزير على توجيه رسالة خاصة إلى اللاعبين المشاركين في الألعاب الإقليمية، مؤكدًا أنهم محل فخر واعتزاز، ومتمنيًا لهم تقديم مستويات مميزة والاستفادة من المشاركة في البطولة، ليس فقط على المستوى الرياضي، ولكن أيضًا من خلال التجربة الإنسانية والتواصل مع أبطال من مختلف دول المنطقة.

وأشار إلى أن قيمة الرياضة لا تتوقف عند النتائج أو حصد الميداليات، موضحًا أن الأهم هو أن يعيش اللاعب تجربة المنافسة، ويقدم أفضل ما لديه، ويخرج من البطولة بمزيد من الثقة والخبرة والذكريات الإيجابية.

ووجه وزير الشباب والرياضة التحية إلى أسر اللاعبين، مؤكدًا أن الأسرة تمثل شريكًا أساسيًا في رحلة كل بطل، لما تقدمه من دعم وتشجيع مستمر يساعد اللاعبين على الاستمرار وتطوير قدراتهم وتحقيق الإنجازات.

وتستضيف مصر فعاليات الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «القاهرة 2026» خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر، تحت شعار «رياضات الأداء»، بمشاركة وفود من 13 دولة عربية، إلى جانب فعاليات المؤتمر الإقليمي للشباب.

وتقام منافسات المرحلة الثانية من الألعاب في أربع رياضات، هي الفروسية والقوة البدنية والجمباز الفني والجمباز الإيقاعي، بمشاركة لاعبين ووفود من مختلف دول المنطقة.

وزير الشباب والرياضة ذوي الهمم جوهر نبيل استضافة مصر للألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص القاهرة 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة سريعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الاهلي والزمالك

بطلب من الأهلي.. تحرك جديد لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

أسعار الدواجن

بعد الارتفاعات الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

خناقة قمة السيدات

زلزال السداسية.. كواليس خناقة شوارع في قمة السيدات بين الأهلي والزمالك

محمد صلاح

فرج عامر عن تصريحات مدرب طرابزون : صلاح هو اللي عمل في نفسه كده

حمدي الوزير

رأيت الله ورحمته.. ابنة حمدي الوزير تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد جراحة قلب مفتوح

أسعار الطماطم

تراجع مفاجئ فى أسعار الطماطم الآن بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

محمد صلاح

قرار غامض يقلب حسابات محمد صلاح في طرابزون.. لماذا يخطط المدرب الجديد؟

قرية فلسطينية مهجورة

المكان الذي اختفى من الخريطة.. فلسطيني يكشف سر قرية مهجورة قرب القدس

اكتشاف سمكة غامضة

صدفة على تيك توك تكشف كائنًا غامضًا عاش في الظلام لسنوات.. ما القصة؟

بالصور

أسعار هيونداي ماتريكس المستعملة في مصر

هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس

درة زروق تحصد جائزة التميز والإبداع من «دير جيست» عن شخصية «ميادة الديناري» في «علي كلاي»

درة زروق
درة زروق
درة زروق

احذر شرب الشاي بعد الأكل مباشرة.. قد يؤثر على امتصاص الحديد

لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟
لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟
لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟

إيمان العاصي تتألق بإطلالة سوداء لافتة في حفل دير جيست.. صور

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز عن إيرادات «خلي بالك من نفسك»: كل الأرقام اللي بتنزل دي مش الحقيقية |خاص

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة

بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد