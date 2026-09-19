بدون زيادة.. الأزهر يعلن قيمة مصروفات المعاهد للعام الدراسي 2026-2027

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن قيمة رسوم ومصروفات المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2026-2027 المقرر أن يسددها أولياء الأمور الفترة المقبلة.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، في بيان، أنه لن يتم تحصيل رسوم ومصروفات المعاهد الأزهرية بشكل يدوي، ولكن سيتم تحصيلها بشكل إلكتروني من خلال وسائل التحصيل الإلكتروني المعتمدة.

المصروفات الدراسية بالمعاهد الأزهرية

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2026-2027، حيث جاءت المصروفات في المعاهد العادية جاءت في حدود منخفضة، حيث بلغت رسوم مرحلة التمهيدي والابتدائي 60 جنيهًا، بينما تصل في المرحلة الإعدادية إلى 68 جنيهًا، وترتفع إلى 80 جنيهًا في المرحلة الثانوية.

وسجلت المعاهد النموذجية مصروفات أعلى نسبيًا، إذ تبلغ رسوم التمهيدي 230 جنيهًا، بينما تصل في التمهيدي لغات إلى 830 جنيهًا، كما حددت مصروفات المرحلة الابتدائية النموذجية بـ280 جنيهًا، وترتفع إلى 835 جنيهًا في نظام اللغات، فيما تبلغ 317 جنيهًا للإعدادي و357 جنيهًا للثانوي.

مصروفات المعاهد النموذجية واللغات

وأشار الإعلان إلى تحصيل رسوم تأسيس تُدفع مع بداية كل مرحلة تعليمية، وتبلغ 600 جنيه للمعاهد النموذجية، وترتفع إلى 1100 جنيه في معاهد اللغات، وكذلك للطلاب الجدد الملتحقين بالأزهر في أي صف دراسي.

وتقرر تحصيل رسوم إضافية تشمل 42 جنيهًا مقابل خدمات بريدية، و100 جنيه لطلاب الشهادات العامة نظير استمارات الامتحانات، إلى جانب مبلغ إجمالي قدره 41.73 جنيهًا موزعة على عدة بنود منها التأمين الصحي وصناديق الدعم المختلفة.

وأكد القطاع أن طلاب معاهد القراءات يخضعون لنفس نظام المصروفات، حيث تُعامل مرحلة التجويد معاملة الإعدادية، بينما تُعامل مرحلتا العالية والتخصص معاملة الثانوية.

وشدد على تطبيق هذه القواعد على الطلاب الوافدين المقيدين خارج المنح، مع الالتزام بمنظومة الدفع الإلكتروني المعتمدة في تحصيل المصروفات، ومراعاة المحافظات التي تعمل بنظام التأمين الصحي الشامل عند تحصيل الرسوم.

كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد قرر عدم زيادة المصروفات الدراسية بجميع المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2026/2027، مع الالتزام بالمصروفات المقررة خلال العام الماضي ومصروفات الخدمات دون أي زيادات جديدة.