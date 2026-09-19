جيشنا موجود في آخر نقطة.. أحمد موسى: سيناء متسابتش زي ما الخونة بيقولوا والتنمية مستمرة

علق الإعلامي أحمد موسى على مشروعات التنمية التي تنفذها الدولة المصرية في سيناء ومشروعات البنية التحتية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "أنا أكتر واحد راح سيناء ووقفت على آخر نقطة بينا وبين إسرائيل وبينا وبين غزة وشفت جيشنا موجود هناك".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "جيشنا موجود، وتم تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة في سيناء وتم ربطها بالوادي بالأنفاق والكباري العائمة".

وأكمل: "سيناء متسابتش زي ما الخونة بيقولوا، وفيه شغل تنمية بيتم داخل سيناء، ولدينا موانئ دولية كبيرة في سيناء مثل ميناء العريش وعندنا سكك حديدية في سيناء، وتم تطوير شبكة الطرق داخل سيناء".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "في 2017 وإحنا رايحين سيناء في الطائرة رأينا العمل مستمرا على مدار الساعة".

