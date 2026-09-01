أخبار التوك شو| مصر تدين بشدة محاولة استهداف مكة المكرمة وتؤكد دعمها للسعودية.. أحمد موسى: مكة المكرمة خط أحمر ونرفض أي مساس بالمقدسات الإسلامية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



أحمد موسى: مكة المكرمة خط أحمر ونرفض أي مساس بالمقدسات الإسلامية

أكد الإعلامي أحمد موسى رفض أي محاولات تستهدف مكة المكرمة أو تمس حرمة المقدسات الإسلامية، مشددًا على أهمية الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية في حماية أراضيها ومقدساتها.

مصر تدين بشدة محاولة استهداف مكة المكرمة وتؤكد دعمها للسعودية

أدانت مصر واستنكرت بشدة محاولة استهداف مكة المكرمة، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداءات تطال المقدسات الدينية أو تهدد أمن وسلامة المملكة العربية السعودية، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

«الشباب والرياضة»: شراكة مع «التعليم» لاكتشاف المواهب الرياضية مبكرًا وإتاحة ممارسة الرياضة لجميع الطلاب

أكد الدكتور حسن مصطفى، مساعد وزير الشباب والرياضة للتحول الاستراتيجي والاستدامة، أن هناك شراكة وتعاونًا بين وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم، للعمل على تنفيذ مشروع مستدام ودائم الأثر يستهدف الاكتشاف المبكر للمواهب الرياضية المصرية من خلال مراحل الدراسة المختلفة.

تبسيط إجراءات الضريبة العقارية وتوحيد الإقرار في 7 حقول فقط

قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هناك فرقًا بين الضريبة على التصرفات العقارية، التي ترتبط بعملية بيع العقار، والضريبة على العقارات المبنية، وهي الضريبة السنوية المستحقة على العقار المملوك، مشيرًا إلى أن العمل يجري على تبسيط الإجراءات الخاصة بالضرائب العقارية.

المجتمعات العمرانية: فلوسك بترجع في 24 ساعة لو حاجز في أراضي «بيت الوطن»

كشف أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات، تفاصيل استرداد أموال المواطنين في حالة التراجع عن حجز أراضي «بيت الوطن».

غرفة الصناعات الهندسية: أسعار منتجات قطاع الصناعات الهندسية شهدت ارتفاعا مؤخرا

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن أسعار مختلف المنتجات في قطاع الصناعات الهندسية شهدت تحركا نحو الارتفاع، موضحا أن المصنعين كانوا قد حصلوا على وعد بإعادة النظر في القرار المتعلق برفع الأسعار بعد مرور 3 أشهر من تطبيقه.

الهباش: القاهرة ترفض التهجير وتواصل جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إن مصر دولة محورية في المنطقة والمجموعة العربية والإقليم، وتعد من أكبر وأكثر الدول دعمًا واحتضانًا للقضية الفلسطينية، التي تتعامل معها باعتبارها قضية أمن قومي مصري.

رئيس مركز المستقبل اليمني للدراسات: استهداف مكة المكرمة يمثل تجاوزًا للخطوط الحمراء

قال الدكتور فارس البيل، رئيس مركز المستقبل اليمني للدراسات الاستراتيجية، إن محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة تأتي في إطار طبيعة هذه الميليشيا، مشيرًا إلى سجلها في استهداف المساجد وانتهاك حرمتها داخل اليمن.

وزير فلسطيني سابق: مصر العمق القومي الأهم للفلسطينيين والدرع الواقية من تفتيت قضيتهم

قال الدكتور أشرف العجرمي الوزير الفلسطيني السابق، إنّ توقيت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر مهم للغاية، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن مصر تمثل بالنسبة للقيادة والشعب الفلسطيني العمق القومي الأهم والدرع الواقي الذي يحمي الشعب الفلسطيني من تفتيت وتشتيت قضيته.

الناجي: مصرتواصل جهودها لوقف إطلاق النار في غزة وتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية

أكد السفير ناجي الناجي، القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، أن مصر تمثل محورًا رئيسيًا في المنطقة في دعم القضية الفلسطينية، مشددًا على الدور المصري المتواصل في مساندة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة.

