ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر في حملة بيطرية بالمنوفية

شنت الوحدة المحلية بقويسنا حملة تفتيش على جميع محلات بيع اللحوم بمدينة قويسنا، ترأس الحملة إسلام صبحى نائب رئيس المدينة وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمنوفية وإدارة الطب البيطري بقويسنا بمديرية الطب البيطرى بالمنوفية.

وذلك تنفيذاً لتعليمات محافظ المنوفية اللواء عمرو الغريب بشن حملات على المجازر للتأكد من صلاحية اللحوم المقدمة للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الغير اخلاقية.

وأسفرت الحملة عن ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم عمل الاجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار.