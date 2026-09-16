الضرائب العقارية: خصم 25% عند تقديم الإقرار قبل 30 سبتمبر

كشف رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، عن تفاصيل المزايا والإعفاءات المرتبطة بتقديم إقرارات الضريبة العقارية، موضحًا أن تقديم الإقرار قبل 30 سبتمبر يمنح المواطن خصمًا بنسبة 25% من الضريبة المستحقة، ويستمر هذا الخصم معه. وتؤكد مصلحة الضرائب العقارية أن مهلة تقديم الإقرارات ممتدة حتى 30 سبتمبر 2026.

وأوضح يوسف أن تقديم الإقرار لا يعني سداد الضريبة في نفس الوقت، إذ يقدم المواطن إقراره عن الوحدات التي يمتلكها، ثم تقوم مصلحة الضرائب بتقييم العقار وإرسال الربط الضريبي وتحديد قيمة الضريبة المستحقة.

وأشار إلى أن تقديم الإقرار يتم حاليًا من خلال التطبيق الإلكتروني، موضحًا أن المواطن يستطيع تقديم إقراره قبل الموعد المحدد للاستفادة من الخصم المقرر.

إعفاء السكن الخاص حتى 8 ملايين جنيه

وأوضح يوسف أن السكن الخاص الرئيسي يكون معفى من الضريبة في حدود 8 ملايين جنيه، وفي حال تجاوزت قيمة العقار هذا الحد، يتم احتساب الضريبة على الجزء الذي يزيد على 8 ملايين جنيه فقط.

وأضاف أن الإعفاء الخاص بالسكن يشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، بينما لا يستفيد الزوج من الإعفاء بالنسبة إلى شقة أخرى يملكها.

خصم يصل إلى 30%

وأشار يوسف إلى أن الخصم الأساسي يبلغ 25%، ويمكن أن يصل إلى 30% عند وجود سداد تحت الحساب، موضحًا أن مبلغ السداد تحت الحساب ليس هو قيمة الضريبة المستحقة.

وأكد أن مبلغ السداد تحت الحساب يتم رده إلى المواطن إذا انتهى التقييم إلى عدم استحقاق ضريبة على العقار، سواء إلى حسابه أو وسيلة الدفع التي استخدمها.

وأوضح أن الاستفادة من الخصم تظل مرتبطة بالشخص نفسه، حتى في حال عدم استحقاق ضريبة على العقار الذي قدم عنه الإقرار في التقييم الحالي.