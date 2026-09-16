المزرعة الذكية واليوبيل الذهبي للكاتدرائية.. مشاهد من اجتماع البابا تواضروس الأسبوعي بملوي

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماع الأربعاء الأسبوعي في كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بمقر مطرانية ملوي، في ختام زيارته الرعوية لإيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين، والتي دشن خلالها الكاتدرائية صباح اليوم، بالتزامن مع احتفال الإيبارشية بيوبيلها الذهبي.

وشهد الاجتماع عرضًا قدمه الطفل كاراس بيشوي، ١٤ عامًا، عن مشروع «المزرعة الذكية»، الذي ابتكره ويتضمن ٦ أجهزة تساعد في الأعمال الزراعية، من بينها توفير المياه، وإنتاج الكهرباء، وتصنيع السماد العضوي، والكشف المبكر عن الحرائق وتأمين المكان، حيث أشاد قداسة البابا بالمشروع وشجع الأطفال المشاركين في ملتقى «لوجوس جونيور».

كما شهد الاجتماع عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ الإيبارشية خلال ٥٠ عامًا، إلى جانب فقرات قدمها كورال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

بركة الله أساسية

وفي عظته، استكمل قداسة البابا سلسلة «قوانين روحية للحياة»، متناولًا قانون «البركة»، مؤكدًا أن بركة الله أساسية في حياة الإنسان، وأن العطاء من أهم أبواب البركة، فكلما أعطى الإنسان للآخرين عاد الخير إلى حياته.

كما شدد على أهمية أن يكون الإنسان عادلًا في مكياله مع الجميع، وأن يكون مكياله كبيرًا وسخيًا، مستشهدًا بقول السيد المسيح: «أَعْطُوا تُعْطَوْا، كَيْلًا جَيِّدًا مُلَبَّدًا مَهْزُوزًا فَائِضًا».

وأوضح قداسته أن عطايا الله للإنسان كثيرة ومتنوعة، ومنها غفران الخطايا، والحماية من الأمراض والضيقات، والرحمة والرأفة، والرضا والشبع، وتجدد الفكر والقلب، مستشهدًا بآيات المزمور ١٠٣.

واختتم بتدريب عملي، دعا خلاله إلى كتابة ٣٠ بركة أعطاها الله للإنسان، والتأمل فيها وتقديم الشكر لله كل يوم، مؤكدًا أن تذكر إحسانات الله يقود إلى الاتضاع والشكر.