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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

البابا تواضروس يلتقي كهنة إيبارشية ملوي ويستعرض كتاب «100 شخصية من الإكليروس الراحلين"

البابا تواضروس خلال اللقاء
البابا تواضروس خلال اللقاء
ايمن رياض

التقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، كهنة إيبارشية ملوي وتوابعها بمحافظة المنيا، خلال الاجتماع الدوري لمجمع الكهنة، برئاسة قداسته، وبحضور نيافة الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وتوابعها.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات الروحية والرعوية المرتبطة بالخدمة ومسؤولية الكاهن والراعي تجاه أبناء الكنيسة، حيث ألقى قداسة البابا عظة روحية تحدث خلالها عن الخدمة ودور الكاهن والراعي، مؤكدًا أهمية أن تقوم الخدمة على المحبة والاهتمام والرعاية.

كما ناقش البابا تواضروس مع كهنة الإيبارشية عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعمل الرعوي، وتبادل معهم الحديث حول احتياجات الخدمة، مقدمًا عددًا من التوجيهات والإرشادات المرتبطة بالعمل الكنسي ورعاية أبناء الكنيسة.

وخلال اللقاء، عرض قداسة البابا كتابًا ضخمًا بعنوان «مائة شخصية من الإكليروس الراحلين في العصر الحديث»، موضحًا أن الكتاب يضم سيرًا لعدد من الشخصيات الكنسية التي رحلت، وما قدمته من نماذج في الحياة والخدمة.

وأشار البابا تواضروس إلى وجود كتاب آخر يتناول «مائة شخصية من العلمانيين»، إلى جانب وجود نية لإعداد كتاب ثالث عن «مائة شخصية أخرى للمرأة»، بهدف توثيق سير نماذج وشخصيات تركت أثرًا في حياة الكنيسة والمجتمع.

ودعا قداسة البابا الكهنة إلى قراءة هذه الكتب والتعرف على سير الشخصيات الواردة بها، والاستفادة من حياتهم وخبراتهم، والاقتداء بالنماذج الصالحة والسير العطرة التي قدموها خلال حياتهم وخدمتهم.

وتأتي زيارة البابا تواضروس الثاني لمحافظة المنيا في إطار جولته الرعوية بالمحافظة، والتي بدأت أمس الثلاثاء، بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع «كوم ماريا»، أحد المشروعات السياحية الدينية بمنطقة دير أبو حنس بمركز ملوي، إلى جانب زيارة عدد من المنشآت والمواقع التابعة لإيبارشية ملوي.

ومن المقرر أن تختتم زيارة قداسة البابا لمحافظة المنيا غدًا الخميس، بافتتاح الكنيسة الأثرية بدير القديس أبو فانا العامر بصحراء ملوي، عقب الانتهاء من أعمال الترميم والتطوير التي شهدتها
 

المنيا ملوى البابا تواضروس

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