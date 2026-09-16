محافظ المنيا: ضبط 400 كيلو لحوم ومنتجاتها وتحرير 8 محاضر

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محال الجزارة والمنشآت المتداولة للحوم ومنتجاتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية، حفاظًا على سلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ومنتجاتها تمكنت، خلال الحملات الرقابية التي نُفذت على مدار أسبوع، من ضبط 404 كجم من اللحوم ومنتجاتها، وتحرير 8 محاضر للمخالفات، حيث شملت المضبوطات 12.5 كجم لحوم بلدية، و9.5 كجم كبدة مجمدة، و320 كجم مصنعات لحوم، و39 كجم دواجن، و23 كجم أسماك.

وأشار إلى أن الفحص أسفر عن صلاحية 12.5 كجم من إجمالي المضبوطات للاستهلاك الآدمي ، بينما بلغت كمية المضبوطات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي 391.5 كجم، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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