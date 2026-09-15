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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يستقبل رئيس جهاز تعمير سيناء ومدن القناة لمناقشة محور «أبو حاكم – منيا القمح» و«تل روزن – بلبيس»

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اللواء مهندس أحمد فتحي السويفي الرئيس التنفيذي لجهاز تعمير سيناء ومدن القناة، والوفد المرافق له، لبحث ومناقشة موقف تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وإزالة المعوقات التي تواجهها، فضلاً عن طرح الرؤى والمقترحات حول المشروعات المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور المهندس أحمد فوزي، وكيل وزارة الطرق بالشرقية، والمهندسة هويدا شميس، رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات بجهاز تعمير سيناء ومدن القناة، والمهندسة رانيا عبد الفتاح، رئيس منطقة تعمير الإسماعيلية بالجهاز،وذلك بمكتبه بالديوان العام.

رحب محافظ الشرقية بزيارة رئيس جهاز تعمير سيناء ومدن القناة والوفد المرافق له، معرباً عن تقديره للتعاون المثمر بين المحافظة والجهاز في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية لدفع معدلات التنفيذ وإنهاء المشروعات في التوقيتات المحددة ودخولها الخدمة بما يعود بالنفع على المواطنين.

كما تطرق الإجتماع إلى سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لإقامة الحوائط الساندة بالأماكن المتفرقة، وكذلك إنشاء حوائط ساندة بالأماكن المتهالكة بجسر بحر أبو الأخضر بطول ٢.٥ كم، إلى جانب بحث موقف تغطية مصرف النعامنة بقرية بني هلال، بنطاق مركز ومدينة منيا القمح لاستكمال توسعة ورصف طريق ابو حاكم - طاروط - ميت أبو علي - بني هلال، بما يسهم في الربط بين الطريق الدائري الإقليمي وطريق الزقازيق.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تشهد تنفيذ أعمال إنشاء وتوسعة محورَي «أبو حاكم – منيا القمح»، الذي تنفذه مديرية الطرق بالتنسيق مع جهاز تعمير سيناء ومدن القناة، و«تل روزن – بلبيس»، الذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري، مشيرًا إلى أن المحورين سيسهمان في فتح محاور مرورية مهمة، وتعزيز الربط بين مناطق المحافظة والمحافظات المجاورة، بما يدعم حركة النقل والمواطنين ويحقق السيولة المرورية.

أكد المحافظ تقديم كافة سبل الدعم والتنسيق اللازم مع الجهات المعنية للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، بما يضمن سرعة استكمالها ودخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة المرجوة منها للمواطنين.

ومن جانبه، ثمّن اللواء مهندس أحمد فتحي السويفي، الرئيس التنفيذي لجهاز تعمير سيناء ومدن القناة، التعاون والتنسيق القائم بين الجهاز ومحافظة الشرقية، بما يسهم في سرعة إنهاء المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمعرفة الجهاز بنطاق المحافظة.

أشار رئيس الجهاز إلى أن مشروعات الجهاز لا تقتصر على مشروعات الطرق والمحاور، وإنما تمتد لتشمل عددًا من القطاعات الخدمية والتنموية، من بينها قطاعا الشباب والرياضة والصحة، وغيرها من القطاعات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية أنه سيتم إعداد حصر شامل لكافة البروتوكولات التي سبق توقيعها لتنفيذ مشروعات بنطاق المحافظة، والوقوف على الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز بكل مشروع، والعمل على دفع عجلة التنفيذ وإزالة المعوقات التي قد تواجهها، بما يضمن الاستفادة المثلى من المشروعات وتحقيق أهدافها التنموية.

كما تطرق الاجتماع إلى طرح الرؤى والمقترحات بشأن إقامة وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية جديدة بمختلف القطاعات بنطاق المحافظة خلال الفترة المقبلة، بما يتوافق مع احتياجات المواطنين وخطط التنمية بالمحافظة، ويحقق عائدًا خدميًا وتنمويًا ملموساً على المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أننا نعمل وفق رؤية واضحة تقوم على تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في سرعة تنفيذ المشروعات، وتذليل المعوقات، وتعظيم الإستفادة منها، وتحقيق أفضل خدمة للمواطنين.

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