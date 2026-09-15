القبض على المتهم بالتعدى على ابنة عمته بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من قيام جارها بالتعدى عليها وأسرتها بالسب والإتيان بأفعال منافية للآداب بالشرقية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وتم تحديد القائمة على النشر (مُدرسة – مقيمة بدائرة مركز شرطة منيا القمح) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 9 سبتمبرالجارى قام جارها (نجل عمها) بالتعدى عليها بالسب والإتيان بأفعال منافية للآداب لرفضها قيامه بسكب المياه أمام منزلها.

وتم ضبط المذكور (ترزى – مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.