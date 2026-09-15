حسام حسن: فخور بتكريم الرئيس السيسي لمنتخب مصر.. وعلينا استثمار نجاح الفراعنة في كأس العالم

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، اعتزازه بالتكريم الذي حصل عليه منتخب مصر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب مشاركة الفراعنة في بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

حسام حسن: يجب استثمار نجاح المنتخب في المونديال

وشدد حسام حسن، خلال كلمته في الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، على ضرورة استثمار الصورة التي ظهر بها منتخب مصر خلال مشاركته في كأس العالم، مؤكدًا أن الأداء الذي قدمه الفراعنة ساهم في تعزيز احترام العالم للكرة المصرية وللمنتخب خلال البطولة الأكبر عالميًا.

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا النجاح وعدم التعامل معه باعتباره إنجازًا انتهى بانتهاء منافسات المونديال، مشيرًا إلى أن المنتخب استطاع أن يفرض حضوره ويؤكد قدرته على المنافسة في المحافل الدولية.

الاحتراف الخارجي هو الاستثمار الحقيقي

وأشار حسام حسن إلى أن أحد أهم أوجه الاستفادة من النجاح الذي حققه منتخب مصر في كأس العالم يتمثل في منح اللاعبين فرصة أكبر للاحتراف الخارجي، معتبرًا أن انتقال اللاعبين المصريين إلى الدوريات الأوروبية الكبرى يمكن أن يمثل إضافة حقيقية للمنتخب الوطني خلال السنوات المقبلة.

وقال إن الجميع أصبح يرى المكانة التي وصل إليها محمد صلاح على المستوى العالمي، وهو ما يعكس أهمية وجود اللاعبين المصريين في الدوريات الكبرى، وقدرتهم على تطوير مستوياتهم من خلال الاحتكاك بأفضل المدارس الكروية في العالم.

ويرى المدير الفني للفراعنة أن نجاح محمد صلاح يجب أن يمثل نموذجًا يمكن البناء عليه، من خلال دعم المواهب المصرية ومنحها الفرصة لخوض تجارب احترافية قوية تساعدها على التطور، بما ينعكس في النهاية على قوة المنتخب الوطني.

حسام حسن يشدد على أهمية المدرب الوطني

وتحدث حسام حسن عن أهمية الاعتماد على المدربين الوطنيين، مؤكدًا ضرورة استثمار النجاحات التي حققتها المنتخبات المصرية تحت قيادة الأجهزة الفنية الوطنية.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن شدد على أهمية دعم المدرب الوطني والاعتماد عليه، وهو ما يرى حسام حسن أنه يجب أن يكون أحد المحاور الأساسية في عملية تطوير كرة القدم المصرية بمختلف مراحلها السنية.

وأكد المدير الفني أن امتلاك المدرب المصري للخبرة والمعرفة بطبيعة اللاعب المصري يجعله قادرًا على التعامل مع العديد من التحديات، خاصة عندما يحصل على الدعم والتخطيط المناسبين.

اجتماع موسع لمناقشة مستقبل المنتخبات

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، اجتماعًا موسعًا مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها السنية، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة والتصفيات المؤهلة إلى بطولات أمم إفريقيا للكبار والشباب والناشئين.

ويشارك في الاجتماع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبون لمنتخبات مواليد 2007 و2009 و2010، إلى جانب منتخبات كرة الصالات وكرة القدم الشاطئية، بالإضافة إلى مشروع المواهب.

«جيل جديد.. حلم جديد»

يأتي الاجتماع ضمن رؤية الاتحاد المصري لكرة القدم لبناء جيل جديد من اللاعبين، ووضع أسس واضحة للمرحلة المقبلة تحت شعار «جيل جديد.. حلم جديد»، بما يتماشى مع الطموحات الرامية إلى تطوير الكرة المصرية على مستوى جميع المراحل السنية.

كما يتضمن الاجتماع مناقشة خطط الإعداد والبرامج الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب بحث احتياجات المنتخبات الوطنية، والتأكيد على ضرورة تحقيق التكامل بين الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

ويهدف الاتحاد إلى مواصلة اكتشاف المواهب الواعدة والعمل على تطويرها وتجهيز أجيال جديدة قادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلًا، بما يعزز فرص الكرة المصرية في تحقيق المزيد من الإنجازات على المستويين القاري والدولي.