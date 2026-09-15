قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء
فليك: حلمي دوري أبطال أوروبا.. وبرشلونة يدعم لامين يامال
عاجل.. الرئيس السيسي يستقبل محمد بن سلمان في مطار القاهرة
القومي للإعاقة يشارك في أولى اجتماعات مجلس إدارة صندوق قادرون باختلاف
بريطانيا تدعو إلى وقف فظائع السودان ومحاسبة المسئولين عنها
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير السلع وضبط حركة الأسواق والأسعار.. وتخفيض أسعار 12 سلعة
بالفيديو كونفرانس.. وزير الكهرباء يتابع تطوير مجمع متكامل لتحلية مياه البحر بالضبعة
وزير التعليم يكلف قيادات الوزارة والمديريات بالتواجد المستمر بالمدارس بكافة المحافظات لضبط سير العملية التعليمية
لتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.. مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي وIntel
التضامن: 3 مستويات لحج الجمعيات الأهلية والأول بـ 480 ألف جنيه
تم إعدامهم..الداخلية تكشف حقيقة عدم معاقبة متهمين بالاعتداء على فتاة بقنا
800 شركة مؤسسة.. السعودية الثانية بين الدول المستثمرة في مصر بـ 34 مليار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن: حمزة عبدالكريم استفاد من منتخب مصر وأبحث عن العدل في اختياراتي

حسام حسن
حسام حسن
عبدالله هشام

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على أن اختياراته للاعبين تكون قائمة على العدل دون النظر لسن اللاعب أو النادي.

وأضاف العميد خلال تصريحاته على هامش اجتماع اتحاد الكرة: حمزة عبد الكريم استفاد من منتخب مصر والتواجد في كأس العالم بشكل كبير .

وتابع : لو لم أكن مقتنع به لما ضممته إلى قائمة كأس العالم أنا أبحث عن العدل في كل اختياراتي دون النظر لسن اللاعب أو النادي الذي يلعب له لأن الله سيحاسبني.

قائمة معسكر الفراعنة

تترقب جماهير الكرة المصرية ، الإعلان عن القائمة النهائية لـ منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، استعدادًا للمعسكر المقبل، الذي يشهد عدة ارتباطات مهمة للفراعنة في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر خلال الفترة من 17 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبل، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى تجهيز اللاعبين بأفضل صورة قبل بداية المشوار القاري.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على جنوب السودان في الثالثة عصر يوم 29 سبتمبر، على استاد جوبا الوطني، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، المقرر إقامتها بتنظيم مشترك بين كينيا وأوغندا وتنزانيا.

ويختتم الفراعنة برنامجهم خلال المعسكر بخوض مباراة ودية أمام منتخب جنوب أفريقيا، في التاسعة مساء يوم 4 أكتوبر المقبل بالقاهرة، في لقاء يستهدف رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

منتخب مصر حسام حسن اتحاد الكرة حمزة عبدالكريم الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام عن التحويلات

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

هاني

ناقد رياضي: الأهلي قد يوجه الشكر لـ محمد هاني.. وهذه أول صفقات الفريق في يناير

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

محمد صلاح

محمد صلاح في أحدث ظهور من تركيا

الذهب

فرصة للشراء …انخفاض سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21

صورة أرشيفية

الدفاع المدني السعودي يطلق إنذارات للتحذير من خطر في جدة وأبها وجازان والعلا

ترشيحاتنا

ترامب

الولايات المتحدة تعلن نشر أسلحة في الفضاء.. والصين تحذر من سباق تسليح جديد

مركز العمليات الجوية المشتركة

قيادة القوات الجوية بالناتو: التحقيقات مستمرة بشأن مسيرة أُسقطت فوق ليتوانيا

ترامب وبوتين

«هدية سخية» من روسيا تثير الجدل حول احتفالات زفاف نجل ترامب

بالصور

بملابس ملفتة.. ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة

ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة
ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة
ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة

شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة

شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة
شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة
شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة

طريقة عمل سلطة البنجر

طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد
بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد
بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد