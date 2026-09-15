حسام حسن: حمزة عبدالكريم استفاد من منتخب مصر وأبحث عن العدل في اختياراتي

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على أن اختياراته للاعبين تكون قائمة على العدل دون النظر لسن اللاعب أو النادي.

وأضاف العميد خلال تصريحاته على هامش اجتماع اتحاد الكرة: حمزة عبد الكريم استفاد من منتخب مصر والتواجد في كأس العالم بشكل كبير .

وتابع : لو لم أكن مقتنع به لما ضممته إلى قائمة كأس العالم أنا أبحث عن العدل في كل اختياراتي دون النظر لسن اللاعب أو النادي الذي يلعب له لأن الله سيحاسبني.

قائمة معسكر الفراعنة

تترقب جماهير الكرة المصرية ، الإعلان عن القائمة النهائية لـ منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، استعدادًا للمعسكر المقبل، الذي يشهد عدة ارتباطات مهمة للفراعنة في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر خلال الفترة من 17 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبل، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى تجهيز اللاعبين بأفضل صورة قبل بداية المشوار القاري.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على جنوب السودان في الثالثة عصر يوم 29 سبتمبر، على استاد جوبا الوطني، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، المقرر إقامتها بتنظيم مشترك بين كينيا وأوغندا وتنزانيا.

ويختتم الفراعنة برنامجهم خلال المعسكر بخوض مباراة ودية أمام منتخب جنوب أفريقيا، في التاسعة مساء يوم 4 أكتوبر المقبل بالقاهرة، في لقاء يستهدف رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.