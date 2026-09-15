حسام حسن يفاضل بين ثنائي الزمالك والمصري لتعويض غياب الجزار وياسر إبراهيم

يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، للكشف عن القائمة النهائية للفراعنة، استعدادًا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وكشف الإعلامي خالد الغندور عن مفاضلة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بين الثنائي محمد إسماعيل لاعب الزمالك، وخالد صبحي، مدافع المصري، قبل الإعلان عن قائمة الفراعنة يوم الأربعاء المقبل، استعدادا لمباراتي أنجولا وجنوب السودان في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2027.

وقال الغندور، عبر برنامجه “ستاد المحور”، حسام حسن، يفاضل بين إسماعيل وصبحي لتعويض غياب ياسر إبراهيم للإصابة، وعمرو الجزار، مدافع الأهلي، والذي كان قريبا من التواجد في المعسكر المقبل، وخرج من حسابات الجهاز الفني للفراعنة بسبب جراحة الرباط الصليبي.

موعد إعلان قائمة منتخب مصر

ويعلن حسام حسن قائمة منتخب مصر يوم الأربعاء 16 سبتمبر الجاري، والتي ستضم اللاعبين المختارين لخوض أول مباراتين في مشوار التصفيات القارية، وسط حالة من الترقب بشأن الأسماء التي سيعتمد عليها الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

وأكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن الفراعنة يستهلون مشوارهم في التصفيات بمواجهة منتخب أنجولا، يوم 25 سبتمبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأوضح مدير المنتخب أن المواجهة الثانية ستكون أمام منتخب جنوب السودان، يوم 29 سبتمبر، في العاصمة جوبا، حيث تنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى تحقيق بداية قوية في التصفيات، وحصد أكبر عدد من النقاط خلال أول جولتين، من أجل وضع الفراعنة في موقف جيد مبكرًا بالمجموعة وتعزيز فرص التأهل إلى النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية.