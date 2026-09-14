منتخب مصر يتوجه إلى جوبا بطائرة خاصة لمواجهة جنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره جنوب السودان في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2027.

ويتوجه منتخب مصر إلى جوبا بطائرة خاصة يوم 27 سبتمبر لمواجهة جنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا 2027.

شوبير يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر المقبل

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بدأ الاستعداد للمعسكر المقبل للفراعنة، من أجل الاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة بالمعسكر، وفي مقدمتها التدريبات وفندق الإقامة وملعب التدريب.

وأوضح شوبير، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامجه، أن اتحاد الكرة كان لديه بعض القلق بشأن إقامة معسكر منتخب مصر في مشروع الهدف، خاصة في ظل وجود عدد من النجوم الكبار ضمن صفوف الفراعنة.

وقال شوبير إن حسام حسن رحب بإقامة المعسكر في مشروع الهدف، متابعا: «أنا عايز إيه أكتر من كده؟ في ملعب وفندق وجاكوزي وجيم كل حاجة»، مشيرًا إلى أن نجوم المنتخب الكبار كانوا معجبين جدًا بالمعسكر، وهو ما ساهم في الاستقرار على إقامة المعسكر المقبل هناك.

وأضاف أن مشروع الهدف يستضيف حاليًا جميع معسكرات المنتخبات والأمور أصبحت مستقرة بشأن إقامة معسكر المنتخب الوطني المقبل.

وطالب شوبير بمساندة حسام حسن بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، قائلًا: «عايزين نطلع بره الكلام الفارغ اللي بيتقال، عيب وميصحش، خلينا نركز مع مدرب منتخبنا من أجل النجاحات في الفترة المقبلة».

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن حسام حسن يستحق كل التحية والاحترام، متمنيًا له التوفيق مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.