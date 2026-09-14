لبنان: قوات الاحتلال تنفذ تفجيرات في الجنوب.. وتحليق مكثف فوق بيروت

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الوطنية في لبنان، اليوم الاثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية تفجير داخل بلدة مجدل زون في جنوب لبنان.



وأضافت الوكالة بأن مسيرة إسرائيلية حلقت على علو منخفض فوق العاصمة بيروت.

وفي سياق متصل، أشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال أقدمت على إحراق عدد من المنازل في بلدة الطيري التابعة لقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد.

وأفادت" الوكالة الوطنية للاعلام بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي عمدت إلى إطلاق نيران رشاشاتها الثقيلة بإتجاه اطراف بلدتي شقراء وبرعشيت ترويعا لعدد من الأهالي الذين عادوا إلى منازلهم، كما تعرضت أطراف حي الدير في النبطية الفوقا صباحا، لقصف مدفعي متقطع.



وأضافت بأن قوات الاحتلال قامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيت ياحون في قضاء بنت جبيل، وأشارت إلى أن مدفعية الاحتلال استهدفت ليلا، أطراف بلدة حداثا.