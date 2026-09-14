الناتو يحذر بوتين بعد استهداف قطار على حدود بولندا: "الرد لن يكون مرئيا"

قال الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، اليوم الاثنين، إن الضربة الروسية التي استهدفت قطاراً متجهاً إلى وارسو قرب الحدود الأوكرانية البولندية لن تثني الداعمين الغربيين لكييف.

الناتو: بوتين يائس



وأضاف روته في تصريحات صحفية، وفقا لوكالة فرانس برس، أن الضربة التي استهدفت قطاراً للركاب في أوكرانيا أمس تُظهر مدى يأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. وتابع "إنه يعتقد أنه قادر على منعنا من دعم أوكرانيا وتقويض وحدتنا. إنه مخطئ. ردنا هو زيادة الدعم".



وقال أمين عام الناتو إن روسيا تزداد تهورا مع استمرارها في حربها المروعة ضد أوكرانيا، محذرا من أن الحلف يمتلك كافة الخيارات اللازمة للرد على الهجمات الروسية الهجينة، مضيفا أنه "لن يكون الرد مرئيا دائما".



روسيا تستهدف قطاراً على بعد كيلومترين من حدود بولندا



ودفعت روسيا الحرب الأوكرانية إلى حافة الاشتباكات مع حلف الناتو بعد استهداف قطار ركاب على بُعد كيلومترين فقط من الحدود البولندية.



وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق ديفيد بترايوس يسافران عبر المنطقة، حيث أفادت التقارير بإجلاء الركاب بعد سماع طائرات روسية مسيرة تحلق فوق المنطقة.



واتهمت أوكرانيا موسكو باستهداف القطار عمدًا، بينما قالت روسيا إنها تستهدف البنية التحتية للسكك الحديدية المستخدمة لنقل الشحنات العسكرية، وحذر دونالد توسك، رئيس الوزراء البولندي، من أن استمرار التصعيد قد يُهدد الأراضي البولندية في نهاية المطاف.

