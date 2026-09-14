معلومات الوزراء: حضور مصري مميز في التغطية الإعلامية الأجنبية لقمة بريكس 2026

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن المشاركة المصرية في قمة مجموعة بريكس 2026 حظيت بحضور بارز في التغطية الإعلامية الأجنبية، مع تسليط الضوء على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقاءاته الثنائية على هامش أعمال القمة.

وأوضح المركز، في رصد للتغطية الإعلامية الأجنبية للقمة، أن وكالة «رويترز» أشارت إلى أن مصر كانت حاضرة ضمن الدول الأعضاء المشاركة في القمة، لافتةً إلى أن تغطيتها تناولت إعلان المجموعة ومواقفها تجاه عدد من القضايا الإقليمية، في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وأشار المركز إلى أن صحيفة «ذا نيو إنديان إكسبريس» أشارت إلى ان مصر ضمن الدول التي يعقد معها رئيس الوزراء الهندي لقاءات ثنائية خلال اليوم الثاني من القمة، وذكرت الرئيس السيسي تحديدًا ضمن جدول لقاءاته.، فيما تناولت وكالة «الأناضول» لقاءً جمع الرئيس السيسي بالرئيس بوتين على هامش القمة، في إطار بحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن صحيفة «إيكونوميك تايمز» ركزت على كلمة الرئيس السيسي والعلاقات المصرية-الهندية، خاصة ما يتعلق بتعزيز التجارة والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وقناة السويس.