تأجيل محتمل.. البحر الأحمر السينمائي يعلن عن تحدي صناعة فيلم في 48ساعة

أعلنت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، لجنة تحكيم النسخة السادسة من تحدي صناعة فيلم في 48 ساعة، التي تضم المخرجة وكاتبة السيناريو هدى بن يمينة، والممثل والمنتج السعودي صهيب قدس، والممثلة السعودية خيرية أبو لبن.

وستتولى اللجنة تقييم الأفلام القصيرة التي أنجزتها 15 فريقًا مشاركًا في التحدي، على أن يُقام العرض الرسمي وحفل توزيع الجوائز في 17 سبتمبر 2026، حيث يُعلن عن الفريقين الفائزين.

وتترقب الأوساط السينمائية في المنطقة وحول العالم الموقف النهائي من إقامة دورة مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي لعام 2026، مع احتمالية تأجيلها عدة أشهر طبقا لما ورد لـ "صدى البلد".

كانت شيفاني بانديا مالهوترا قد أعلنت قبل فترة تخليها عن منصب المديرة العامّة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، بعد سنوات من العمل على تطوير المهرجان السعودي.

ويعد المهرجان من أبرز الفعاليات السينمائية في العالم العربي، حيث يوفّر منصة مميزة لعرض الأعمال السينمائية، إلى جانب إتاحة الفرصة للفوز بإحدى جوائز “اليُسر”، التي تُمنح للأفلام المتميزة المشاركة في المسابقات الرسمية.



