بلاش تبيع.. شعبة الذهب تكشف مستقبل الأسعار وتقدم نصائح للمواطنين

في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية، يواصل الذهب جذب أنظار المواطنين والمستثمرين باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة، خاصة مع تأثر أسعاره بالتطورات الجيوسياسية وقرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة.

,تشهد أسعار المعدن الأصفر تحركات متباينة، تبرز تساؤلات المواطنين حول أفضل توقيت للبيع أو الشراء، وما إذا كان الذهب لا يزال يمثل استثمارًا آمنًا على المدى الطويل.

الذهب

وفي هذا السياق، أكد عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أن حالة عدم الاستقرار في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة ترجع إلى عدد من العوامل، أبرزها التطورات الجيوسياسية وما يحدث على الساحة الدولية، إلى جانب القرارات الأمريكية المتعلقة بأسعار الفائدة.

التوترات العالمية تحرك أسعار الذهب



وأوضح المغربي، أن عدم الاستقرار في الأوضاع العالمية ينعكس بصورة مباشرة على سعر الذهب عالميًا، وبالتالي يؤثر على حركة الأسعار في السوق المحلية.

الذهب

وأشار إلى أن الذهب يتأثر بالعديد من المتغيرات العالمية، وهو ما يفسر حالة التحرك المستمر في الأسعار، مؤكدًا أن التقلبات قصيرة الأجل لا تعني بالضرورة خسارة الاستثمار في المعدن الأصفر.

لا تتعجلوا البيع



ونصح عضو شعبة الذهب المواطنين الذين يمتلكون الذهب بعدم بيعه في الوقت الحالي إذا لم يكونوا في حاجة فعلية إلى السيولة، مؤكدًا أن الاستثمار في الذهب يجب النظر إليه باعتباره استثمارًا طويل الأجل.

وأوضح أن من يرغب في تحقيق مكاسب من الذهب عليه التحلي بالصبر وعدم التعامل معه باعتباره وسيلة لتحقيق أرباح سريعة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المعدن الأصفر قد يحتاج إلى عام أو عام ونصف لتحقيق عائد مناسب.

وأكد أن الذهب يظل، من وجهة نظره، أحد أهم الملاذات الآمنة، مشيرًا إلى أن الاستثمار فيه خلال عام 2026 يمكن أن يكون مناسبًا لمن يتعامل معه باعتباره وسيلة للادخار طويل الأجل.

الذهب يتحرك صعودًا وهبوطًا.. لكن على المدى الطويل



وأشار المغربي إلى أن الذهب يشهد تحركات مستمرة في الأسعار، مؤكدًا أن انخفاض سعره لا يعني بالضرورة انتهاء فرص تحقيق المكاسب.

وأوضح أن الذهب، بحسب تصريحاته، عندما يتراجع في السعر يعود في فترات لاحقة إلى المستويات المرتفعة التي سبق أن سجلها ويتجاوزها، وهو ما يدعم فكرة الاستثمار طويل الأجل بدلًا من المضاربة قصيرة الأجل.

نصيحة للشباب المقبلين على الزواج



ووجه عضو شعبة الذهب نصيحة للشباب المقبلين على الزواج، مؤكدًا ضرورة اختيار التوقيت المناسب للشراء، والاستفادة من فترات انخفاض الأسعار بدلًا من الشراء تحت ضغط ارتفاعات مفاجئة.

وأوضح أن الذهب بالنسبة للشباب المقبل على الزواج لا يمثل فقط جزءًا من متطلبات الزواج، وإنما يمكن التعامل معه أيضًا كنوع من الادخار، خاصة إذا تم الشراء في توقيت مناسب والاحتفاظ به لفترة طويلة.

الذهب.. ادخار طويل الأجل وليس مكسبًا سريعًا



وشدد المغربي على أهمية التعامل مع الذهب باعتباره أداة للادخار والاستثمار طويل الأجل، وليس وسيلة للمضاربة وتحقيق أرباح سريعة.

وتأتي هذه النصائح في ظل استمرار تأثر الأسواق المحلية بالتحركات العالمية، لتبقى متابعة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية وقرارات أسعار الفائدة من أبرز العوامل المؤثرة في حركة المعدن الأصفر.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026.

سعر الذهب اليوم





وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5373 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6275 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7177 جنيه للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50200 جنيه.