رأس المال السوقي يخسر 65 مليار جنيه.. تراجع جماعي لمؤشرات البورصة اليوم

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تراجع أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية والمستثمرين الأفراد العرب، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين والأجانب للشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات 65 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 4.300 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 95.3 مليار جنيه، تضمنت تعاملات سندات وأذون وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 12.6 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 54796.55 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.67% ليبلغ 20625.93 نقطة، وامتدت الانخفاضات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا، الذي تراجع بنحو 2.3% ليبلغ مستوى 27066.7 نقطة.