وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز العلاقات مع سنغافورة ودعم جهود السلام في غزة

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، ذو القرنين عبد الرحيم، وزير الدولة بوزارتي الخارجية والشئون الداخلية في سنغافورة، لبحث سبل مواصلة دفع العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للمسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية-السنغافورية، والزخم الذي اكتسبته خلال الفترة الأخيرة، خاصة في أعقاب الزيارة الأخيرة لرئيس سنغافورة إلى مصر في سبتمبر ٢٠٢٥.

وأكد أهمية متابعة تنفيذ مخرجات الزيارة الرئاسية، بما في ذلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها، فضلاً عن بحث مقترحات تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، في ضوء الاستعداد للاحتفال العام المقبل بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة.

كما استعرض الوزير عبد العاطي الفرص الواعدة لتوطين الصناعات ذات الأولوية في مصر، داعياً الشركات السنغافورية إلى زيادة استثماراتها والاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، وبصفة خاصة الحوافز والتسهيلات التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة تطوير العلاقات المؤسسية بين مصر ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، في ضوء علاقات مصر الوثيقة بمختلف دول الرابطة.

وأشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول العربية والأفريقية التي وقعت معاهدة الصداقة والتعاون مع الرابطة عام ٢٠١٦، معربا عن التطلع إلى الارتقاء بالعلاقة مع الرابطة إلى مستوى "شريك حوار قطاعي"، بما يفتح آفاقاً أرحب للتعاون مع دولها في مختلف المجالات.

وتطرق اللقاء كذلك إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير عبد العاطي ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، والنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات، ودعم التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية ممارسة مسؤولياتها كاملة في القطاع والضفة الغربية.

من جانبه، أعرب الوزير السنغافوري عن تقدير بلاده للجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ تفاهمات اتفاق شرم الشيخ واستكمال خارطة الطريق، فضلاً عن الدور المحوري الذي تضطلع به مصر لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.