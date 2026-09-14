وزير الخارجية السوري يطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي بلاده

أكد وزير الخارجية السوري أن إسرائيل تواصل انتهاك السيادة السورية وخرق اتفاقية فض الاشتباك من خلال اعتداءاتها المتكررة، مشددًا على أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يرتبط بإلزام إسرائيل باحترام الاتفاقية ووقف الانتهاكات.

وطالب وزير الخارجية السوري بممارسة ضغط دبلوماسي مكثف من أجل وضع حد فوري للاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا ضرورة احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وشدد على أن استمرار الاعتداءات والانتهاكات يهدد جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن الالتزام باتفاقية فض الاشتباك يمثل أحد المسارات المهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.