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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا .. سماع انفجار قرب كنيسة للروم في مدينة حماة

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت تقارير سورية، سماع انفجار قرب كنيسة للروم في مدينة حماة وسط سوريا، حيث تشير معلومات إلى أن الحادث نجم عن عبوة صوتية.

وأفادت مصادر سورية بسماع انفجار مجهول قرب جامع الرحمن في منطقة السريان بمدينة حلب، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تتحقق حاليا من أسبابه.


وفي وقت لاحق ؛ كشفت مواقع عبرية عن تسريبات وسيناريوهات تتعلق بعزم اسرائيل «غزو دمشق»، وهذا ليس إعلاناً رسمياً عن عملية عسكرية مقررة، وفقا لوسائل الإعلام العبرية.


يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الاتصالات الدبلوماسية الهادفة إلى منع انفجار مواجهة واسعة بين إسرائيل وسوريا وتركيا، ما يجعل المرحلة المقبلة اختباراً حاسماً لقدرة الأطراف على احتواء التصعيد ومنع تحوله إلى حرب إقليمية أوسع.


وتتزايد المخاوف من اتساع نطاق التصعيد الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب السوري وتكثيف الضغوط على دمشق، وسط تقارير إعلامية تتحدث عن طرح سيناريوهات أكثر خطورة تصل إلى بحث إمكانية تنفيذ عملية برية باتجاه العاصمة السورية.
 

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الحدود السورية الإسرائيلية توتراً متصاعداً، إذ وسّعت إسرائيل خلال الفترة الماضية عمليات التوغل والانتشار العسكري داخل الأراضي السورية، بينما تؤكد تل أبيب أن تحركاتها تستهدف منع ما تعتبره تهديدات أمنية على حدودها.

سوريا قنبلة صوتية كنيسة للروم مدينة حماة السورية

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