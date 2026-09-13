التعليم: 25 مليون طالب بدأوا العام الدراسي.. و52 ألف مدرسة استقبلت الطلاب

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن 25 مليون طالب بدأوا اليوم العام الدراسي الجديد على مستوى الجمهورية، داخل المدارس الحكومية والخاصة.

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عدد المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية يصل إلى 52 ألف مدرسة.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت خلال الفترة الماضية عددًا من الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتجهيز المدارس واستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

البرمجة والثقافة المالية

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم إلى أن الوزير محمد عبد اللطيف تفقد اليوم عددًا من المدارس بمحافظة كفر الشيخ، لمتابعة مدى جاهزيتها، كما أجرى حوارًا مع الطلاب حول عدد من المواد الدراسية، من بينها البرمجة والثقافة المالية.

وأضاف أن الوزير ناقش مع الطلاب أهمية هذه المواد، واستمع إلى تجارب طلاب الصف الأول الثانوي بشأن الاستفادة من مادة البرمجة خلال العام الدراسي الماضي.