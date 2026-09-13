فى أول يوم دراسة.. القبض على سائق أتوبيس تعاطى المخدرات قبل توصيل الطلاب بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام سائق "إتوبيس" فى حالة عدم إتزان ويبدو عليه تعاطى المواد المخدرة حال توقفه أمام إحدى المدارس بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الأوتوبيس المشار إليه "سارى التراخيص" وقائده (سائق "له معلومات جنائية " لا يحمل رخصة قيادة")، وبمواجهته أقر بإرتكابة الواقعة بتاريخ اليوم 13/الجارى إبان إنتظاره خروج طلاب المدرسة لتوصيلهم، وأنه كان تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة ، وأن الأتوبيس (ملك أحد الأشخاص) ومستأجر من أولياء أمور بعض الطلاب لتوصيل أبنائهم لمدرسة كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

تم التحفظ على الأوتوبيس .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





