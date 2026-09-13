بيناموا فى الحدائق وسارقين كهرباء من العواميد.. القبض على 33 أفريقيا بأكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من إفتراش عدد من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" للحدائق العامة وإتخاذها مقر إقامة لهم، وقيامهم بسرقة التيار الكهربائى من أعمدة الإنارة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.







بالفحص أمكن تحديد الحدائق المشار إليها بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وبإستهدافها تم ضبط ( 33 شخص "يحملون جنسية إحدى الدول") وتبين عدم حملهم أى أوراق ثبوتية أو تصاريح إقامة .

وتم إزالة آثار الإفتراش والوصلات العشوائية لسرقة التيار الكهربائى من أعمدة الإنارة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





