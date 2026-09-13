أحمد موسى ينتقد انشغال بعض الإعلاميين بـ«التريندات»: «مش وقت التفاهات.. في تحديات وكوارث»

انتقد الإعلامي أحمد موسى، ما وصفه بانشغال بعض العاملين في المجال الإعلامي بمتابعة «التريندات» والموضوعات التي اعتبرها بعيدة عن القضايا والتحديات الحقيقية التي تواجه المجتمع والدولة.

أخبار الأشخاص وما يثار حولهم

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «في زملاء إعلاميين لا يتحدثون إلا عن تريندات وتفاهات»، منتقدًا ما اعتبره تركيزًا مبالغًا فيه على أخبار الأشخاص وما يثار حولهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: «بيجروا ورا مين مش عارف عمل إيه، ومين عملت إيه، وفي تحديات بتواجه البلد، وكوارث حاصلة، ويمسكوا في حاجات غريبة».

وتابع موسى منتقدًا هذا النهج: «يعني بتمّلوا هوا ووقت، مش لاقيين حاجة، عاوزين الموضوع سواد سواد»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن انتقاد الأوضاع حق مكفول، قائلًا: «انتقد زي ما أنت عاوز، لكن في بلد مش أوقَّف الناس على سواد».

واختتم حديثه متسائلًا عن تداعيات هذا النوع من التناول الإعلامي، قائلًا: «تفتكروا ده بيصب في مصلحة مين في الآخر؟، وشوفنا اللي حصل في 2011، وفي الآخر عاوزين تكرروه تاني؟».