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بعد بيان الاعتذار.. تفاصيل اتفاق الزمالك مع بيزيرا ووكيله على رحيل اللاعب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد بيان الاعتذار.. تفاصيل اتفاق الزمالك مع بيزيرا ووكيله على رحيل اللاعب

بيزيرا
بيزيرا
محمد بدران

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل جلسة جمعت عددًا من مسئولي نادي الزمالك باللاعب خوان بيزيرا ووكيل أعماله، لمناقشة رحيل اللاعب عن الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال أحمد عبد الباسط إن الجلسة عُقدت في منزل حسين السيد، بحضور عمرو أدهم وماهر غريب، إلى جانب خوان بيزيرا ووكيل أعماله، حيث تم الاتفاق على صيغة البيان الذي أصدره اللاعب بشأن رحيله عن الزمالك.

وأوضح أن الثلاثي طلب من بيزيرا تبرئة مجلس إدارة الزمالك أمام الجماهير، والتأكيد على أن قرار الرحيل يأتي بناءً على اختياره ورغبته الشخصية التي يتمسك بها، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع وكيل اللاعب على عمولته المتأخرة وتسوية جميع الأمور الخاصة به.

وأضاف أن خوان بيزيرا سينتقل إلى نادي شباب الأهلي الإماراتي، في صفقة تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار، على أن يتم سداد المقابل المالي بالتقسيط.

بيزيرا يعتذر للزمالك ويؤكد تمسكه بالرحيل

كان خوان بيزيرا قد وجّه رسالة اعتذار إلى نادي الزمالك ومجلس إدارته وزملائه والجهاز الفني وجماهير القلعة البيضاء، مؤكدًا تمسكه برغبته في الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية، بسبب فرصة وصفها بأنها كبيرة وقد لا تتكرر في مسيرته الكروية.

ونشر بيزيرا بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، أكد خلاله أنه قضى موسمًا رائعًا مع الزمالك، وكان أحد اللاعبين الذين ساهموا في تحقيق لقب الدوري، معربًا عن اعتذاره للنادي ومجلس إدارته وزملائه والجهاز الفني والجماهير.

وأكد اللاعب استعداده الكامل لتقبل أي إجراءات أو عقوبات تأديبية قد يفرضها النادي عليه، مشددًا على تقديره للحب والدعم الذي تلقاه من جماهير الزمالك والهتافات التي كانت تردد اسمه في المدرجات، والتي ساعدته على تقديم أفضل ما لديه طوال الموسم الماضي.

وأوضح بيزيرا أن علاقته بجميع أفراد الفريق جيدة جدًا، معربًا عن امتنانه للنادي وإدارته لرغبتهم في استمراره مع الفريق، وكذلك للجهود التي بذلوها من أجل الإبقاء عليه داخل الزمالك.

وأشار إلى أنه اختار الرحيل في الوقت الحالي لأنه يرى أن أمامه فرصة كبيرة قد لا تتكرر مرة أخرى، مؤكدًا أنها تمثل حلمًا كبيرًا له ولعائلته، وهو ما دفعه للتمسك برغبته في الانتقال إلى نادٍ جديد.

وشدد لاعب الزمالك على أنه قدم كل ما لديه للفريق طوال الموسم الماضي، مؤكدًا كامل تقديره واحترامه للنادي وجماهيره، ومتمنيًا أن تتحقق رغبته في الانتقال إلى نادٍ جديد وفقًا للشروط التي يحددها الزمالك.

واختتم بيزيرا رسالته بالتأكيد على رغبته في الرحيل مع الحفاظ على علاقته الطيبة بكل من داخل النادي، مشيرًا إلى أن الزمالك وجماهيره سيظلان فصلًا مشرقًا وخالدًا في مسيرته الكروية، مجددًا اعتذاره للجميع، ومؤكدًا أن النادي وجماهيره سيحتلون دائمًا مكانة خاصة في قلبه.

اعتذار بيزيرا الزمالك رحيل خوان بيزيرا

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