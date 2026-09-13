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أخبار العالم

الجيش اليمني يستعيد مواقع غربي تعز ويوسع عملياته بإسناد جوي

الجيش اليمني
الجيش اليمني
محمود نوفل

أعلنت القوات المسلحة اليمنية  اليوم الأحد، استعادة مواقع كانت المليشيات الحوثية الارهابية تسللت اليها غربي محافظة تعز، حيث واصلت تقدمها باتجاه مناطق جديدة، بالتزامن مع غارات للقوات الجوية استهدفت تجمعات وتعزيزات المليشيات في أنحاء متفرقة من المحافطة.

وقال مصدر عسكري في محور تعز إن القوات المسلحة استعادت مواقع مطلة على منطقة جرداد بمديرية الشمايتين، وتقدمت باتجاه منطقة غيل بني عمر، في إطار عمليات متواصلة تهدف إلى طرد المليشيات الحوثية من المحافظة.

وبيّن المصدر أن القوات المسلحة استولت خلال المواجهات على عتاد عسكري وكبدت المليشيات خسائر بشرية فادحة.

وفي موازاة التقدم البري، شن الطيران الحربي، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات وآليات للمليشيات في مناطق متفرقة من محافظة تعز.

وبحسب المصدر، استهدفت الغارات أطقما وتجمعات لعناصر المليشيات الارهابية في مديريات ذوباب، والوازعية، وحيفان، كما قصفت تجمعا لمسلحي الجماعة في منطقة العفيرة بمديرية جبل حبشي، ما أدى إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية وانفجار مخزون من ذخائر الأسلحة المتوسطة، إضافة إلى مقتل عشرة مسلحين على الأقل.

اليمن القوات المسلحة اليمنية ميليشيا الحوثي محور تعز

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