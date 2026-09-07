قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين: بوتين يقدر جهود ترامب لحل النزاع في أوكرانيا ويعرب عن امتنانه لالتزامه بالسلام
لماذا ضرب الله مثلًا بالبعوضة في القرآن؟.. خالد الجندي يفسر
كان يتواصل مع زوجته.. القبض على عامل هدد شخصا بعد فضح أمره بالإسكندرية
لماذا ضرب الله مثلًا بالبعوضة في القرآن؟.. خالد الجندي يفسر
تأجيل محاكمة 6 متهمين بـ«خلية الجهاد» الإرهابية لـ 23 سبتمبر
القبض على شخص ادعى محاولة سرقة زوج طليقته له في القاهرة
بجوائز ربع مليون جنيه.. الأوقاف تطلق مسابقة الأصوات الندية للابتهال والأذان
هل يجوز رفع اليدين أثناء الدعاء ثم مسح الوجه بهما بعد انتهائه؟
تعدى على المواطنين .. القبض على شخص صدم سيدة بدراجة نارية بالدقهلية
رئيس الوزراء يبحث مع البنك المركزي الملفات الاقتصادية ذات الأولوية
مرحلة جديدة من التحالف.. افتتاح أول جسر بري بين كوريا الشمالية وروسيا
وزير الخارجية: مصر تطرح رؤية لتعزيز الأمن القومي العربي وبناء قدرة عربية جماعية لمواجهة التهديدات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تدمير أكثر من 20 آلية حوثية.. الجيش اليمني يحقق تقدماً ميدانياً في تعز والبيضاء

متحدث الجيش اليمني
متحدث الجيش اليمني
خاطر عبادة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الاثنين تحقيق سلسلة انتصارات ميدانية في عدة جبهات، وتكبيد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران خسائر بشرية ومادية كبيرة.

سيطرة على مواقع غرب تعز

قالت القوات المسلحة إنها تمكنت مساء اليوم من إفشال محاولة تسلل نفذتها عناصر الحوثي في جبهة الضباب، وأسفرت العملية عن مقتل وإصابة أكثر من 20 عنصراً حوثياً، بالإضافة إلى تكبدهم خسائر مادية كبيرة.

وأضاف الجيش اليمني أنه تم تدمير أكثر من 20 آلية حوثية محملة بمسلحين وعتاد عسكري غربي تعز.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر عسكرية بسيطرة قوات الجيش على موقعي "تبة سعيد طه" و"الوترة" في مديرية حيفان جنوب شرقي تعز، وإحباط محاولة تسلل أخرى للميليشيا في المنطقة.

كما أعلنت القوات الحكومية سيطرتها على "نقيل وجبل الكورة" في جبهة الكدحة بمديرية مقبنة غرب مدينة تعز، بعد اشتباكات عنيفة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر ميداني أن المعارك أوقعت "خسائر فادحة" في صفوف المليشيا بالأرواح والعتاد، مؤكداً استمرار تأمين المواقع المحيطة والتقدم الميداني.

ويعد جبل الكورة موقعاً استراتيجياً حاكماً يشرف على أجزاء واسعة من منطقة الكدحة، ويمر عبره الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة تعز ومدينة المخا الساحلية على البحر الأحمر.

تحرير مواقع في البيضاء 

بحسب قناة "العربية السعودية"، تمكنت القوات الحكومية من تحرير مواقع "حيد الخزان" و"الفليحان" وصولاً إلى عزلة الناصفة وأول قراها "قرية ذي امخشب" في محافظة البيضاء.

وفي الساحل الغربي، بدأ الجيش هجوماً معاكساً جنوب مديرية الجراحي في محافظة الحديدة.

تدمير قدرات حوثية في اللبنات

صرح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية بأن الجيش نفذ "عملية رد عسكري" على تصعيد وانتهاكات الميليشيا الحوثية.

وأضاف أن وزارة الدفاع استخدمت قدرات نوعية حديثة الإدخال للخدمة، أسفرت عن تدمير قدرات وعناصر للحوثيين في معسكر "اللبنات".

قصف حوثي على طريق هيجة العبد وسقوط ضحايا مدنيين

تزامناً مع التقدم الحكومي، أطلقت مليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً على طريق "هيجة العبد"، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

تحرك قبلي مساند في الجوف

في تطور ميداني آخر، أفادت مصادر يمنية بتحرك قبلي باتجاه منطقة "اليتمة" في محافظة الجوف لمساندة القوات الحكومية في عملياتها ضد الحوثيين.

الجيش اليمني الحوثيين تعز البيضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

الدواجن

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

الاهلي

محلل أداء يكشف عن أهم ميزة في الأهلي مع الحسين عموتة

البنزين

هل ترتفع؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

المستشار محمد السعيد الشربيني

تشغيل 6 فروع توثيق في 5 محافظات بمجمعات الخدمات الحكومية بقري حياة كريمة

المستشار محمد السعيد الشربيني

تأجيل محاكمة 8 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر لـ 17 نوفمبر

المستشار محمد السعيد الشربيني

قرار عاجل في محاكمة 7 سيدات بخلية «أخوات داعش» الإرهابية

بالصور

تحذير لمستخدمي إنستجرام.. صورك قد تحصل على علامة الذكاء الاصطناعي بالخطأ

إنستجرام يخطئ في اكتشاف الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي
إنستجرام يخطئ في اكتشاف الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي
إنستجرام يخطئ في اكتشاف الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي

مع عودة المدارس.. طريقة عمل لانشون الفراخ | زى الجاهز

لانشون الفراخ
لانشون الفراخ
لانشون الفراخ

قبل ما تحطي صورتك على الذكاء الاصطناعي.. 7 مخاطر تهدد خصوصيتك

قبل ما تحطي صورتك على الذكاء الاصطناعي.. 7 مخاطر تهدد خصوصيتك
قبل ما تحطي صورتك على الذكاء الاصطناعي.. 7 مخاطر تهدد خصوصيتك
قبل ما تحطي صورتك على الذكاء الاصطناعي.. 7 مخاطر تهدد خصوصيتك

أول يوم مدرسة.. استشهاد الطفلة وفاء ووالدها في جريمة مرعبة لإسرائيل

الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها
الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها
الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد