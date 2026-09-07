تدمير أكثر من 20 آلية حوثية.. الجيش اليمني يحقق تقدماً ميدانياً في تعز والبيضاء

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الاثنين تحقيق سلسلة انتصارات ميدانية في عدة جبهات، وتكبيد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران خسائر بشرية ومادية كبيرة.

سيطرة على مواقع غرب تعز

قالت القوات المسلحة إنها تمكنت مساء اليوم من إفشال محاولة تسلل نفذتها عناصر الحوثي في جبهة الضباب، وأسفرت العملية عن مقتل وإصابة أكثر من 20 عنصراً حوثياً، بالإضافة إلى تكبدهم خسائر مادية كبيرة.

وأضاف الجيش اليمني أنه تم تدمير أكثر من 20 آلية حوثية محملة بمسلحين وعتاد عسكري غربي تعز.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر عسكرية بسيطرة قوات الجيش على موقعي "تبة سعيد طه" و"الوترة" في مديرية حيفان جنوب شرقي تعز، وإحباط محاولة تسلل أخرى للميليشيا في المنطقة.

كما أعلنت القوات الحكومية سيطرتها على "نقيل وجبل الكورة" في جبهة الكدحة بمديرية مقبنة غرب مدينة تعز، بعد اشتباكات عنيفة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر ميداني أن المعارك أوقعت "خسائر فادحة" في صفوف المليشيا بالأرواح والعتاد، مؤكداً استمرار تأمين المواقع المحيطة والتقدم الميداني.

ويعد جبل الكورة موقعاً استراتيجياً حاكماً يشرف على أجزاء واسعة من منطقة الكدحة، ويمر عبره الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة تعز ومدينة المخا الساحلية على البحر الأحمر.

تحرير مواقع في البيضاء

بحسب قناة "العربية السعودية"، تمكنت القوات الحكومية من تحرير مواقع "حيد الخزان" و"الفليحان" وصولاً إلى عزلة الناصفة وأول قراها "قرية ذي امخشب" في محافظة البيضاء.

وفي الساحل الغربي، بدأ الجيش هجوماً معاكساً جنوب مديرية الجراحي في محافظة الحديدة.

تدمير قدرات حوثية في اللبنات

صرح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية بأن الجيش نفذ "عملية رد عسكري" على تصعيد وانتهاكات الميليشيا الحوثية.

وأضاف أن وزارة الدفاع استخدمت قدرات نوعية حديثة الإدخال للخدمة، أسفرت عن تدمير قدرات وعناصر للحوثيين في معسكر "اللبنات".

قصف حوثي على طريق هيجة العبد وسقوط ضحايا مدنيين

تزامناً مع التقدم الحكومي، أطلقت مليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً على طريق "هيجة العبد"، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

تحرك قبلي مساند في الجوف

في تطور ميداني آخر، أفادت مصادر يمنية بتحرك قبلي باتجاه منطقة "اليتمة" في محافظة الجوف لمساندة القوات الحكومية في عملياتها ضد الحوثيين.