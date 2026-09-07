دفعت من جيبي.. مواجهة ساخنة بين محافظ القليوبية ومديرة مدرسة قبل بدء الدراسة

شهدت إحدى مدارس كفر الجزار بمدينة بنها، خلال جولة تفقدية لمحافظ القليوبية الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، مواجهة ساخنة بعدما انتقد المحافظ عدم جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، لتدخل مديرة المدرسة في نقاش مباشر معه وتكشف عن إنفاقها من مالها الخاص على تجهيز عدد من المرافق.

وأبدى المحافظ استياءه من وضع المدرسة، متسائلا عن أسباب عدم الانتهاء من تجهيزها رغم قرب بدء الدراسة، مؤكدا أن الطلاب سيعودون إلى مقاعدهم الأسبوع المقبل، بينما لا تزال المدرسة تفتقر إلى عدد من المرافق والخدمات الأساسية.

من جانبها، حاولت مديرة المدرسة توضيح أسباب التأخير، مؤكدة أنها لم تقف مكتوفة الأيدي، بل اضطرت إلى دفع مبالغ من مالها الخاص لإنجاز بعض الأعمال، بعدما لم تجد استجابة من الإدارة التعليمية أو المديرية.

وقالت للمحافظ: «صرفت من جيبي الشخصي لتوصيل بعض المرافق، وعندما ألجأ للإدارة يقولون مفيش فلوس».

وأضافت: «المجاري أنا عملاها على حسابي، وتوصيل الكهرباء للمدرسة 7100 جنيه على حسابي، كل ده على حسابي الخاص».

لكن حديث المديرة لم يقنع المحافظ في البداية، ليرد عليها بحدة: «متفهمنيش إنك بتصرفي على الدولة يا أستاذة، أنا هسمعك، لكن بلاش كلام ميدخلش عقل عيل صغير».

وردت مديرة المدرسة بإظهار مستندات قالت إنها تثبت صحة ما ذكرته، موضحة أن الأوراق توثق تحملها تكاليف إدخال الكهرباء والمياه والغاز إلى المدرسة على نفقتها الخاصة، بعد رفض الإدارة توفير الأموال اللازمة.

وشدد محافظ القليوبية خلال الجولة على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التجهيز ورفع كفاءة المدرسة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد.