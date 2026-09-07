الجيش اليمني يسحق الحوثي.. ضربات مباغتة بمأرب وتوسيع السيطرة في الجوف والبيضاء وتعز

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تحقيق تقدم ميداني واسع في عدة جبهات، بالتزامن مع شن ضربات جوية مباغتة على مواقع الحوثيين جنوبي مأرب، وقطع خطوط إمداد الميليشيا نحو المحافظة.

عمليات واسعة في مأرب وقطع طرق الإمداد

ذكرت قناة "العربية" أن طيران القوات المسلحة اليمنية نفذ ضربات على الجبهة الجنوبية في محافظة مأرب، واستهدفت 3 غارات متتالية تعزيزات لميليشيات الحوثي في منطقة "الربيعي" بتعز.

وأضافت أن القوات الحكومية قطعت الطرق الحيوية أمام تحركات الحوثيين باتجاه مأرب، ونجحت في تأمين كافة التلال المطلة على منطقة "حيس" جنوبي الحديدة، ودخلت منطقة "الجراحي" التي كانت خاضعة لسيطرة الميليشيا.

سيطرة على مواقع استراتيجية في البيضاء والجوف

أكدت القوات المسلحة اليمنية سيطرتها على مواقع "حيد الخزان" و"المجيرش" و"دار المعلا" و"الناصفة" في محافظة البيضاء، ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقتها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بهدف تحرير المحافظة من الحوثيين.

كما أعلن متحدث القوات المسلحة أن الجيش يخوض معارك واسعة في محافظة الجوف، وتمكن من السيطرة على "معسكر اللبنات" في المحافظة ذاتها، مشيراً إلى أن القوات تتقدم بثبات وتحقق انتصارات ميدانية.

دعوة لعناصر الحوثي بمغادرة الجبهات

وجه المتحدث باسم القوات المسلحة دعوة لعناصر الحوثي إلى "ترك محاور القتال والمغادرة بأسلحتهم الخفيفة حماية لأرواحهم".

وأفادت "العربية" بوصول إمدادات عسكرية للقوات الحكومية في عدة جبهات تحت غطاء جوي.

اتهامات للحوثي باستهداف مدنيين

اتهم الجيش اليمني، ميليشيات الحوثي باستهداف سيارات تقل نازحين في منطقة "الوازعية" بمحافظة تعز.

من جهته، حذر المبعوث الأممي إلى اليمن من أن الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على عدة جبهات "تنذر باتساع نطاق الصراع"، مؤكداً أن اتساع الاشتباكات "سيكون له عواقب وخيمة ويعرقل التوصل إلى تسوية سياسية".

ودعا المبعوث الأممي الجهات الفاعلة إقليمياً ودولياً إلى "احتواء التصعيد ودعم العودة إلى المفاوضات".