سوق السيارات يواصل الانتعاش في أغسطس.. ترخيص 67.9 ألف مركبة "زيرو‏"‏

شهد سوق المركبات الجديدة في مصر نشاط ملحوظ خلال أغسطس 2026، بعدما ارتفع إجمالي المركبات التي تم التأمين الإلزامي عليها وترخيصها إلى 67 ألفا و936 مركبة "زيرو"، بنسبة نمو بلغت 6.92% مقارنة بشهر يوليو السابق عليه.

وتعكس هذه الزيادة استمرار تحسن حركة التراخيص داخل السوق المصرية، مع تسجيل نمو في عدد من القطاعات الرئيسية، وعلى رأسها السيارات الملاكي والدراجات النارية، رغم اختلاف أداء بعض الفئات الأخرى.

وجاءت هذه النتائج وفق التقرير الشهري الذي أعلنته مؤسسة الأهرام، استنادا إلى البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات، الذي يرصد حركة المركبات التي صدرت لها وثائق التأمين الإلزامي واستكملت إجراءات الترخيص خلال شهر أغسطس 2026.

ويقدم التقرير مؤشرا دوريا على اتجاهات سوق المركبات الجديدة، من خلال متابعة أعداد التراخيص، وطرازات السنوات المختلفة، وترتيب العلامات التجارية، وحركة وحدات المرور.

وتوزعت المركبات الجديدة المرخصة خلال أغسطس بين 38 ألفا و70 دراجة نارية، و24 ألفا و167 سيارة ملاكي، إلى جانب سيارات النقل وباقي أنواع المركبات، ويؤكد هذا التوزيع استمرار استحواذ الدراجات النارية على الحصة الأكبر من إجمالي التراخيص الجديدة، في وقت حافظت فيه السيارات الملاكي على نموها مقارنة بالشهر السابق.

وبالنسبة إلى سنوات الموديلات، جاءت مركبات موديل 2026 في الصدارة بإجمالي 42 ألفا و32 مركبة، وهو ما يعكس استمرار تواجد هذه الموديلات بقوة في السوق، كما سجلت موديلات 2027 حضورا ملحوظا بإجمالي 17 ألفا و583 مركبة، فيما بلغت تراخيص موديلات 2025 نحو 6001 مركبة.

وسجلت موديلات 2024 نحو 1362 مركبة، بينما بلغ عدد المركبات موديل 2023 التي تم ترخيصها خلال الشهر 958 مركبة، وتكشف هذه الأرقام عن استمرار تنوع المعروض داخل السوق المصرية بين موديلات السنوات المختلفة.

ويأتي نمو أغسطس بنسبة 6.92% مقارنة بيوليو ليعطي مؤشر إيجابي على حركة سوق المركبات الجديدة، خاصة مع استمرار المنافسة بين العلامات التجارية وتوسع طرح موديلات جديدة، ومن المنتظر أن تظل أرقام التراخيص الشهرية أحد أهم المؤشرات التي تعكس حجم النشاط الفعلي داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.