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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار BYD سيليون 08 الجديدة في السعودية

سيارة BYD سيليون 08 الجديدة
سيارة BYD سيليون 08 الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة بي واي دي عن طرازها BYD سيليون 08 الجديدة، وتنتمي سيليون 08 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سيارة BYD سيليون 08 الجديدة

وقد سجلت سيارة  سيليون 08 أكثر من 12 ألف طلب شراء مؤكد خلال أول 24 ساعة من إطلاقها في الصين ، وتأتي سيليون 08 بتصميم مستوحى من سيارة أوشن إس  .

مواصفات سيارة BYD سيليون 08 الجديدة

تمتلك سيارة BYD سيليون 08 الجديدة الكثير من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية منفصلة، وشريط إضاءة يمتد بعرض الواجهة، وبها مستشعر ليدار مثبت على السقف، وبها نظام بي واي دي المتطور لمساعدة السائق، وبها أنظمة للمساعدة على الركن والملاحة داخل المدن، وتضم شاشة وسطية ولوحة عدادات رقمية، وبها عجلة قيادة متعدد الاستخدامات .

سيارة BYD سيليون 08 الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة BYD سيليون 08 الجديدة بها، مقعدين منفصلين في الصف الثاني، وبها مساند للذراعين وضبط كهربائي ودعامات للساقين، وبها شاشة ترفيه كبيرة مثبتة في السقف للركاب الخلفيين.

محرك سيارة BYD سيليون 08 الجديدة

تحصل سيارة سيارة BYD سيليون 08 الجديدة علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، بجانب محرك كهربائي بقوة 268 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل المدى الكهربائي إلى 400 كم/ساعة، ويبلغ المدى الإجمالي 1650 كم/ساعة .

مع خزان وقود ممتلئ وبطارية مشحونة بالكامل، فيما يبلغ استهلاك الوقود 4.6 لتر لكل 100 كم عند نفاد شحن البطارية.

سيارة BYD سيليون 08 الجديدة

ويوجد من سيارة BYD سيليون 08 الجديدة نسخة كهربائية، وتنتج قوة 496 حصان، وبها بطارية سعة 115 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 800 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تدعم بي واي دي سيليون 08 تقنية الشحن السريع، حيث يمكنها الحصول على شحنة قابلة للاستخدام خلال خمس دقائق، والوصول إلى شحن كامل خلال تسع دقائق في ظروف الشحن المناسبة.

أسعار BYD سيليون 08 الجديدة

سيارة BYD سيليون 08 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة BYD سيليون 08 الجديدة تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 119 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة BYD سيليون 08 الجديدة تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 145 ألف ريال سعودي .

شركة بي واي دي BYD سيليون 08 الجديدة سيليون 08 الجديدة مواصفات سيارة BYD سيليون 08 BYD سيليون الشحن السريع بطارية مشحونة بالكامل خزان وقود السيارات الـ SUV الرياضية byd

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