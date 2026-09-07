قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهاجمة أهداف معادية في ختام تدريب نسور الحضارة بين القوات الجوية المصرية والصينية.. فيديو وصور
ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة الرابعة.. بيراميدز يتصدر والأهلي وصيفًا
400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها
وزير الخارجية: مصر ترفض المساس بسيادة الدول العربية وتدعو للعودة إلى المسار الدبلوماسي
الأرصاد : استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
برلمانية: تفعيل مبادرة "علاجك في مصر" يعكس حرص الدولة على مصلحة أبنائها بالخارج
وزير الخارجية أمام الجامعة العربية: رؤية مصرية لتعزيز القدرة الجماعية على حماية الأمن العربي
عربية وأجنبية.. الموعد النهائي لتسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة
نتنياهو وكاتس يوجهان جيش الاحتلال بشن حرب شاملة ضد مسؤولي السلطة الفلسطينية
هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب شرق السليمانية بالعراق
حكماء المسلمين عن تصريحات الاحتلال بتهجير الفلسطينيين من غزة: تصرفات تهدم جهود السلام في المنطقة
مدبولي: اعتماد كامل على الطلمبات المصنعة محلياً في مشروعات الصرف الصحي بحياة كريمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| بنتلي توركال 2027 الجديدة

بنتلي توركال موديل 2027
بنتلي توركال موديل 2027
إبراهيم القادري

أعلنت شركة بنتلي عن طرازها الجديد بنتلي توركال موديل 2027، وتنتمي توركال لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

 بنتلي توركال موديل 2027

وتستعد بنتلي لواحد من أكبر التحولات في تاريخها مع توركال الجديدة، وهي أول سيارة كهربائية بالكامل من العلامة البريطانية، والتي لن تكتفي بافتتاح عصر جديد لمنظومات الدفع، بل ستصبح أيضاً أقوى سيارة إنتاجية تحمل شعار بنتلي والأسرع في التسارع من السكون.

محرك بنتلي توركال موديل 2027

 بنتلي توركال موديل 2027

تنتج سيارة بنتلي توركال موديل 2027 قوة 838 حصان، وبها عزم دوران 1000 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مدي يصل إلى 600 كم/ساعة، وتحاول بنتلي استغلال الأداء الكهربائي بطريقة مختلفة عن كثير من السيارات الخارقة، مع التركيز على التسارع القوي والسلس دون التضحية بمستويات الراحة التي تميز سياراتها، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محركين كهربائيين .

تتسارع سيارة بنتلي توركال موديل 2027 من وضع السكون وصولا إلي 96 كم/ساعة في مدة 3 ثواني، وتعمل علي منصة كهربائية بمعمارية 800 فولت وبطارية تبلغ سعتها الإجمالية 113 كيلووات/ساعة.

 بنتلي توركال موديل 2027

وتدعم المنظومة الكهربائية بشحن سريع بقدرات مرتفعة للغاية، مع استهداف الانتقال من 10% إلى 80% خلال أقل من 20 دقيقة.

وعند استخدام شاحن بقدرة 400 كيلووات، تقول بنتلي إن سبع دقائق فقط من الشحن يمكن أن تضيف نحو 160 كم/ساعة إلى مدى القيادة، وتحصل السيارة على نسخة خاصة ببنتلي من نظام التعليق النشط المستخدم في بورشه كايين الكهربائية، وبها إعدادات مختلفة تتناسب مع تركيز توركال الأكبر على الراحة والعزل دون التخلي عن التحكم في حركة الهيكل.

مواصفات بنتلي توركال موديل 2027

زودت سيارة بنتلي توركال موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، أدوات التحكم الفعلية بدلاً من نقل جميع الوظائف إلى الشاشات، وحصلت توركال على أبواب تعمل كهربائيا، وبها مقابض فتحات التكييف المعدنية المعروفة بتصميمها الشبيه بمقابض آلة الأرجن، وستنتقل بعض وظائف التحكم في فتحات الهواء إلى الشاشة اللمسية.

 بنتلي توركال موديل 2027

طورت بنتلي أيضاً شخصية صوتية خاصة لتوركال، لكنها لم تتجه ببساطة إلى تسجيل صوت محرك W12 أو V8 وإعادة تشغيله إلكترونياً، واستعانت الشركة بموسيقيين حقيقيين لتسجيل أصوات تستخدم كأساس للنظام الصوتي الاصطناعي للسيارة، وتنتج صوت يحمل طابع قريب .

 بنتلي توركال موديل 2027

وتمثل السيارة بداية التحول الكهربائي الفعلي لبنتلي، لكنها لن تتخلى عن الفكرة التي بنت عليها العلامة شخصيتها لعقود، وهي توفير احتياطي هائل من القوة والعزم دون أن يتحول الأداء إلى تجربة مرهقة للركاب.
 

السيارات الـ SUV الرياضية بنتلي توركال موديل 2027 توركال محرك بنتلي توركال توركال موديل 2027 مواصفات بنتلي توركال بنتلي توركال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

اكسترا نيوز

ربع دخل الأسرة.. المواطن هيدفع إيجار شهري كام للوحدة في سكن لكل المصريين؟

أرشيفية

كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. كيم كونج أون يعلن خطوة نووية جديدة

إمام عاشور

مفاجأة.. إمام عاشور المستثنى الوحيد من نظام عقود الأهلي

بيزيرا

موافق على رحيله بشرط.. تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

ترشيحاتنا

هاتف Xiaomi Mix Fold 4

شاومي تتحدى الجميع بهاتف قابل للطي.. إليكم التفاصيل

أمان السيارات

اتهامات خطيرة لوكالة السلامة الأمريكية بالتقاعس عن إنقاذ الأرواح

بنتلي توركال موديل 2027

شاهد| بنتلي توركال 2027 الجديدة

بالصور

مهاجمة أهداف معادية في ختام تدريب نسور الحضارة بين القوات الجوية المصرية والصينية.. فيديو وصور

صورة من المناورة
صورة من المناورة
صورة من المناورة

«قصة الأسد» تعود من جديد.. نجمات تميزن بـ صيحات شعر التمانينات

«قصة الأسد» تعود من جديد.. أشهر صيحات شعر التمانينات التي خطفت الأنظار
«قصة الأسد» تعود من جديد.. أشهر صيحات شعر التمانينات التي خطفت الأنظار
«قصة الأسد» تعود من جديد.. أشهر صيحات شعر التمانينات التي خطفت الأنظار

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

هبة كامل
هبة كامل
هبة كامل

للانش بوكس صحى.. صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون

صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون
صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون
صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد