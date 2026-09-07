شاهد| بنتلي توركال 2027 الجديدة

أعلنت شركة بنتلي عن طرازها الجديد بنتلي توركال موديل 2027، وتنتمي توركال لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

بنتلي توركال موديل 2027

وتستعد بنتلي لواحد من أكبر التحولات في تاريخها مع توركال الجديدة، وهي أول سيارة كهربائية بالكامل من العلامة البريطانية، والتي لن تكتفي بافتتاح عصر جديد لمنظومات الدفع، بل ستصبح أيضاً أقوى سيارة إنتاجية تحمل شعار بنتلي والأسرع في التسارع من السكون.

محرك بنتلي توركال موديل 2027

بنتلي توركال موديل 2027

تنتج سيارة بنتلي توركال موديل 2027 قوة 838 حصان، وبها عزم دوران 1000 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مدي يصل إلى 600 كم/ساعة، وتحاول بنتلي استغلال الأداء الكهربائي بطريقة مختلفة عن كثير من السيارات الخارقة، مع التركيز على التسارع القوي والسلس دون التضحية بمستويات الراحة التي تميز سياراتها، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محركين كهربائيين .

تتسارع سيارة بنتلي توركال موديل 2027 من وضع السكون وصولا إلي 96 كم/ساعة في مدة 3 ثواني، وتعمل علي منصة كهربائية بمعمارية 800 فولت وبطارية تبلغ سعتها الإجمالية 113 كيلووات/ساعة.

بنتلي توركال موديل 2027

وتدعم المنظومة الكهربائية بشحن سريع بقدرات مرتفعة للغاية، مع استهداف الانتقال من 10% إلى 80% خلال أقل من 20 دقيقة.

وعند استخدام شاحن بقدرة 400 كيلووات، تقول بنتلي إن سبع دقائق فقط من الشحن يمكن أن تضيف نحو 160 كم/ساعة إلى مدى القيادة، وتحصل السيارة على نسخة خاصة ببنتلي من نظام التعليق النشط المستخدم في بورشه كايين الكهربائية، وبها إعدادات مختلفة تتناسب مع تركيز توركال الأكبر على الراحة والعزل دون التخلي عن التحكم في حركة الهيكل.

مواصفات بنتلي توركال موديل 2027

زودت سيارة بنتلي توركال موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، أدوات التحكم الفعلية بدلاً من نقل جميع الوظائف إلى الشاشات، وحصلت توركال على أبواب تعمل كهربائيا، وبها مقابض فتحات التكييف المعدنية المعروفة بتصميمها الشبيه بمقابض آلة الأرجن، وستنتقل بعض وظائف التحكم في فتحات الهواء إلى الشاشة اللمسية.

بنتلي توركال موديل 2027

طورت بنتلي أيضاً شخصية صوتية خاصة لتوركال، لكنها لم تتجه ببساطة إلى تسجيل صوت محرك W12 أو V8 وإعادة تشغيله إلكترونياً، واستعانت الشركة بموسيقيين حقيقيين لتسجيل أصوات تستخدم كأساس للنظام الصوتي الاصطناعي للسيارة، وتنتج صوت يحمل طابع قريب .

بنتلي توركال موديل 2027

وتمثل السيارة بداية التحول الكهربائي الفعلي لبنتلي، لكنها لن تتخلى عن الفكرة التي بنت عليها العلامة شخصيتها لعقود، وهي توفير احتياطي هائل من القوة والعزم دون أن يتحول الأداء إلى تجربة مرهقة للركاب.

