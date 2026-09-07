قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخطط E1 لعزل القدس وفصل شمال الضفة الغربية
٪37,4 ارتفاعا في قيمة الصادرات خلال شهر يونيه 2026
إجراء 5 قرعات علنية لتسكين مواطنين تم توفيق أوضاعهم بالأراضي في العبور الجديدة.. غدا
مفتي الجمهورية يصل جدة للمشاركة في ندوة دولية حول العنف ضد المرأة
بعد تطويرها بالطراز الياباني .. شاهد مناهج الرياضيات الجديدة لـ2 و3 ابتدائي
انتحل صفة موظف.. القبض على نصاب استولى على أموال عملاء البنوك بالمنيا
من مدينة نصر للعاصمة الجديدة| تفاصيل تشغيل المونوريل خلال الدراسة.. وحقيقية الاشتراكات
محافظ الوادى الجديد تعتمد المرحلة الثالثة لتنسيق التعليم الفني
خلافات الجيرة تنتهى بمشاجرة بالأسلحة البيضاء والألعاب النارية بالسويس
أقل من 51 جنيه.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
لجنة وزارية عربية تبحث مواجهة السياسات الإسرائيلية في القدس
التعليم العالي: لا يُعتد بتنسيق الشهادات المعادلة دون تسليم الملف لمكتب التنسيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أيهما تفضل.. أفاتار 11 إم مرسيدس EQA موديل 2026

افاتار 11 إم مرسيدس EQA
افاتار 11 إم مرسيدس EQA
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: افاتار 11 و مرسيدس EQA موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر .

وسائل الأمان بـ مرسيدس EQA موديل 2026

مرسيدس EQA موديل 2026

زودت سيارة مرسيدس EQA موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها وسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك مرسيدس EQA موديل 2026

مرسيدس EQA موديل 2026

تخرج سيارة مرسيدس EQA موديل 2026 قوة 292 حصان، وبها سرعة قصوي تصل إلي 160 كم/ساعة، وبها عزم دوران 520 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر مرسيدس EQA موديل 2026

مرسيدس EQA موديل 2026

تباع سيارة مرسيدس EQA موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 3 مليون و 300 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ مرسيدس EQA موديل 2026

مرسيدس EQA موديل 2026

تمتلك سيارة مرسيدس EQA موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك مرسيدس EQA موديل 2026  

مرسيدس EQA موديل 2026

تستمد سيارة مرسيدس EQA موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 116.8 كيلووات/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 4.5 ثانية، وبها عزم دوران 650 نيوتن/متر، وبها قوة 570 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر مرسيدس EQA موديل 2026

مرسيدس EQA موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس EQA موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 990 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس EQA موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 330 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة مرسيدس EQA موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 530 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 مستقبل صناعة السيارات افاتار 11 مرسيدس EQA موديل 2026 وسائل الأمان بـ مرسيدس EQA محرك مرسيدس EQA موديل 2026 سعر مرسيدس EQA محرك مرسيدس EQA سعر مرسيدس EQA موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

هتوصل لـ 40 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق | وهذا موعد الانخفاض

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

أرشيفية

كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. كيم كونج أون يعلن خطوة نووية جديدة

اكسترا نيوز

ربع دخل الأسرة.. المواطن هيدفع إيجار شهري كام للوحدة في سكن لكل المصريين؟

اكسترا نيوز

انتهاء 85% من المرحلة الأولى.. موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع وعدد المحطات

شاب ينهار بالبكاء بعد وفاة والده في روسيا.. ويناشد المسؤولين لإعادة جثمانه إلى مصر

شاب ينهار بالبكاء بعد وفاة والده في روسيا.. ويناشد المسؤولين إعادة جثمانه إلى مصر

إمام عاشور

مفاجأة.. إمام عاشور المستثنى الوحيد من نظام عقود الأهلي

بيزيرا

موافق على رحيله بشرط.. تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك

ترشيحاتنا

سهم نفيديا

هل يستحق سهم نفيديا الشراء في 2026؟

المهندس كريم بدوي وزير البترول

كريم بدوي: مصر للبترول ركيزة أساسية في تأمين احتياجات السوق المحلية

جانب من الحدث

فتح الحارة الرئيسية خلال نصف ساعة.. كسر بخط مياه بطريق الواحات

بالصور

هل الأرز البايت مسرطن والبسمتي مسمم بالزرنيخ؟ طبيب يحسم الجدل

الارز المسرطن
الارز المسرطن
الارز المسرطن

من الأجمل؟.. النجمات يتألقن في تريند الثمانينيات بقصة "الأسد"

من الأجمل؟.. النجمات يتألقن في تريند التمانينيات
من الأجمل؟.. النجمات يتألقن في تريند التمانينيات
من الأجمل؟.. النجمات يتألقن في تريند التمانينيات

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي
وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي
وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده

سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده
سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده
سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده

فيديو

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد