أيهما تفضل.. أفاتار 11 إم مرسيدس EQA موديل 2026

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: افاتار 11 و مرسيدس EQA موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر .

وسائل الأمان بـ مرسيدس EQA موديل 2026

مرسيدس EQA موديل 2026

زودت سيارة مرسيدس EQA موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها وسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك مرسيدس EQA موديل 2026

مرسيدس EQA موديل 2026

تخرج سيارة مرسيدس EQA موديل 2026 قوة 292 حصان، وبها سرعة قصوي تصل إلي 160 كم/ساعة، وبها عزم دوران 520 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر مرسيدس EQA موديل 2026

مرسيدس EQA موديل 2026

تباع سيارة مرسيدس EQA موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 3 مليون و 300 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ مرسيدس EQA موديل 2026

مرسيدس EQA موديل 2026

تمتلك سيارة مرسيدس EQA موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك مرسيدس EQA موديل 2026

مرسيدس EQA موديل 2026

تستمد سيارة مرسيدس EQA موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 116.8 كيلووات/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 4.5 ثانية، وبها عزم دوران 650 نيوتن/متر، وبها قوة 570 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر مرسيدس EQA موديل 2026

مرسيدس EQA موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس EQA موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 990 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس EQA موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 330 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة مرسيدس EQA موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 530 ألف جنيه .