يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بي ام دبليو 7 Series موديل 2027

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بي ام دبليو 7 Series موديل 2027، وتنتمي 7 Series لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بي ام دبليو 7 Series موديل 2027

بي ام دبليو 7 Series موديل 2027

تمتلك سيارة بي ام دبليو 7 Series موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة .

بي ام دبليو 7 Series موديل 2027

ويوجد بـ سيارة بي ام دبليو 7 Series موديل 2027 بها، كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب تعمل باللمس، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك بي ام دبليو 7 Series موديل 2027

بي ام دبليو 7 Series موديل 2027

تنتج سيارة بي ام دبليو 7 Series موديل 2027 قوة 544 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 75 لتر، وبها عزم دوران 745 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصلا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بي ام دبليو 7 Series موديل 2027

بي ام دبليو 7 Series موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو 7 Series موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 11 مليون جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو 7 Series موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 11 مليون و 200 ألف جنيه .