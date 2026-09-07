قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقل من 51 جنيه.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
مقترحات برلمانية عاجلة لمواجهة التلوث الصناعي بالطاقة النظيفة
هجوم مسلح على مرشحة ديمقراطية على منصب حاكم أوهايو
ماريسكا يضع خطة لحماية هالاند من إرهاق الموسم
اسم مفاجئ في صفقة إبراهيم عادل.. هل يرحل شوبير عن الأهلي؟
انخفاض طفيف.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026
المالية: الممولون سدّدوا 28 مليون جنيه تحت حساب «الضريبة العقارية» للاستفادة من التسهيلات الجديدة
بحرية الاحتلال تطلق النار على مراكب صيادين فلسطينيين وتصيبهم أثناء عملهم
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب القادمة بالدوري .. والقنوات الناقلة
الزمالك يحذر شيكوبانزا من التأخير بعد فترة التوقف الدولي
أسهل طريقة لاستخراج الفيش الجنائي
غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات بي ام دبليو 7 Series موديل 2027

بي ام دبليو 7 Series موديل 2027
بي ام دبليو 7 Series موديل 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بي ام دبليو 7 Series موديل 2027

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بي ام دبليو 7 Series موديل 2027، وتنتمي 7 Series لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بي ام دبليو 7 Series موديل 2027

بي ام دبليو 7 Series موديل 2027

تمتلك سيارة بي ام دبليو 7 Series موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة .

بي ام دبليو 7 Series موديل 2027

ويوجد بـ سيارة بي ام دبليو 7 Series موديل 2027 بها، كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب تعمل باللمس، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك بي ام دبليو 7 Series موديل 2027

بي ام دبليو 7 Series موديل 2027

تنتج سيارة بي ام دبليو 7 Series موديل 2027 قوة 544 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 75 لتر، وبها عزم دوران 745 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصلا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بي ام دبليو 7 Series موديل 2027

بي ام دبليو 7 Series موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو 7 Series موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 11 مليون جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو 7 Series موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 11 مليون و 200 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027 المواطنين تكنولوجيا حديثة مستقبل صناعة السيارات بي ام دبليو 7 Series موديل 2027 7 Series محرك بي ام دبليو 7 Series موديل 2027 محرك بي ام دبليو 7 Series سعر بي ام دبليو 7 Series موديل 2027 سعر بي ام دبليو 7 Series

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

هتوصل لـ 40 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق | وهذا موعد الانخفاض

ظاهرة النينو

هل تشهد مصر خريفًا وشتاءً استثنائيين؟.. الأرصاد تكشف انعكاسات عودة ظاهرة النينيو

ماذا يقال في السجود

ماذا يقال في سجود الصلاة غير سبحان ربي الأعلى؟.. 5 أدعية تغير حياتك

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

أرشيفية

كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. كيم كونج أون يعلن خطوة نووية جديدة

أخطر جزيرة في العالم

لا تشبه أي مكان على الأرض.. صانع محتوى يكشف سر أخطر جزيرة في العالم

اكسترا نيوز

انتهاء 85% من المرحلة الأولى.. موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع وعدد المحطات

اكسترا نيوز

ربع دخل الأسرة.. المواطن هيدفع إيجار شهري كام للوحدة في سكن لكل المصريين؟

ترشيحاتنا

مجلس النواب

تحرك برلماني لضمان نجاح نظام البكالوريا ودعم تطوير التعليم

مجلس النواب

سؤال برلماني لمواجهة التأثيرات السلبية للذكاء الاصطناعي على الصناعة

مجلس النواب

سؤال برلماني لدمج المشروعات الصغيرة فى منظومة التصدير والصناعات المغذية

بالصور

سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده

سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده
سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده
سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده

بيهرب منها ويخاف.. أشياء بسيطة تضايق طائر المينا الهندي وتبعده عن البلكونة

طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي

قبل ما سعرها يزيد للضعف.. متى ترتفع أسعار الطماطم؟ وطرق تخزينها

الطماطم
الطماطم
الطماطم

حادثة تهز أمريكا.. انحراف طائرة عملاقة عن مسارها.. 5 قتلى ومصابون في حالات حرجة

لقي خمسة أشخاص مصرعهم
لقي خمسة أشخاص مصرعهم
لقي خمسة أشخاص مصرعهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد