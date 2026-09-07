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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل صدور دجاج محشية بالجبنة والأعشاب

طريقة عمل صدور دجاج محشية بالجبنة والأعشاب ..
طريقة عمل صدور دجاج محشية بالجبنة والأعشاب ..
رنا عصمت

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل صدور دجاج محشية بالجبنة والأعشاب ..

 

طريقة عمل صدور دجاج محشية بالجبنة والأعشاب ..

 المقادير

* 4 صدور دجاج
* 150 جم جبنة كريمي
* 100 جم موتزاريلا
* 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
* 1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف
* ½ ملعقة صغيرة ثوم بودرة
* ½ ملعقة صغيرة بابريكا
* ملح وفلفل أسود
* 1 ملعقة صغيرة أوريجانو
* 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
* 1 ملعقة كبيرة زبدة
* 2 فص ثوم مفروم

 الطريقة

1. افتح صدور الدجاج من المنتصف Butterfly بدون ما تفصلها تمامًا، ثم دقها بخفة لتصبح متساوية السمك.
2. اخلط الجبنة الكريمي مع الموتزاريلا، البقدونس، الزعتر، الأوريجانو والثوم البودرة.
3. تبّل الدجاج بالملح والفلفل والبابريكا.
4. ضع كمية مناسبة من حشوة الجبنة في المنتصف، ثم اقفل صدر الدجاج جيدًا باستخدام خلة خشبية.
5. سخن طاسة على نار متوسطة عالية، وأضف زيت الزيتون.
6. حمّر الدجاج من جميع الجهات حتى يأخذ لونًا ذهبيًا قويًا.
7. أضف الزبدة والثوم، واسكب الزبدة بالملعقة على الدجاج عدة مرات.
8. انقل الدجاج إلى فرن ساخن على 180°C لمدة حوالي 15–20 دقيقة حسب حجم الصدور، حتى ينضج تمامًا.
9. اتركه يرتاح 5 دقائق قبل التقطيع، ثم أزل الخلة وقدمه.

طريقة عمل صدور دجاج محشية بالجبنة والأعشاب صدور الدجاج محشية بالجين اسهل طريقة لصدور الدجاج

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بالصور

طريقة عمل صدور دجاج محشية بالجبنة والأعشاب

طريقة عمل صدور دجاج محشية بالجبنة والأعشاب ..
طريقة عمل صدور دجاج محشية بالجبنة والأعشاب ..
طريقة عمل صدور دجاج محشية بالجبنة والأعشاب ..

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