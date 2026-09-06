انتشال جثة طــ.فل غريق من ترعة السلامية في أسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية في أسيوط، من انتشال جثة طفل لقي مصرعه أثناء الاستحمام في مياه ترعة بعزبه السلامية بقرية المطيعة بمركز أسيوط ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الإيمان العام لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة باستخراج جثة طفل غرق أثناء استحمامه بمياه ترعة بعزبه السلامية بقرية المطيعة بمركز أسيوط

ووصلت قوات الحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث تبين غرق «مالك هشام أبو العلا » 6 سنوات ومقيم بقرية المطيعة أثناء الاستحمام في مياه بعزبه السلامية مركز أسيوط.

وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى الأيمان العام لاتخاذ اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.