محافظ أسيوط: تحصين 32 ألفًا و239 رأس ماشية خلال أسبوع

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في تنفيذ الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تكثيف برامج الوقاية والتحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الحملة تمثل أحد أهم محاور حماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية، من خلال الوصول إلى المربين والقطعان بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وتنفذ مديرية الطب البيطري بأسيوط، برئاسة الدكتور جمال سيد أحمد، مدير عام المديرية، أعمال الحملة من خلال الانتشار المكثف للجان البيطرية بمختلف القرى والمراكز، إلى جانب تنفيذ أعمال التقصي والترصد والإرشاد والتوعية، حيث شملت المتابعات الميدانية قرى شطب ومنقباد وأولاد رايق بمركز أسيوط، فضلًا عن مركزي منفلوط وأبنوب، للوقوف على سير أعمال التحصين والتأكد من وصول الخدمات البيطرية إلى المربين بمختلف المناطق.

وأوضح محافظ أسيوط أن الفرق البيطرية تمكنت خلال الأسبوع الأول من تحصين 32 ألفًا و239 رأسًا من الماشية من خلال 399 لجنة تحصين انتشرت بقرى ومراكز المحافظة، بما يعكس اتساع نطاق العمل الميداني وحرص الأجهزة المعنية على الوصول بالخدمة الوقائية إلى أكبر عدد ممكن من المربين.

وأضاف أن أعمال التقصي الميداني شهدت تنفيذ 393 لجنة تقصي لزيارات ميدانية شملت 1195 منزلًا في 381 قرية، بهدف رصد أي مؤشرات مرضية والتعامل معها بصورة عاجلة، بما يعزز منظومة الإنذار المبكر ويرفع كفاءة الاستجابة لأي بؤر مرضية محتملة.

وأشار المحافظ إلى أهمية الجانب التوعوي المصاحب للحملة، حيث جرى تنظيم 37 ندوة إرشادية للمربين تناولت أساليب الوقاية والأمان الحيوي داخل الحظائر والمزارع، وأهمية الالتزام بالتحصينات الدورية التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مؤكدًا أن وعي المربي والتزامه بالتحصين يمثلان شريكًا أساسيًا في جهود الدولة لتحقيق الحماية الجماعية للثروة الحيوانية.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة مواصلة أعمال الحملة بكل قوة خلال الفترة المقبلة، وتكثيف المرور الميداني والوصول إلى مختلف القرى والنجوع، مع استمرار أعمال التقصي والإرشاد والتوعية، بما يسهم في كسر حلقات انتشار الأمراض والحفاظ على الثروة الحيوانية، باعتبارها أحد مقومات الاقتصاد والأمن الغذائي، مثمنًا جهود الفرق البيطرية والعاملين بالميدان في تنفيذ مستهدفات الحملة.