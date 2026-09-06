قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشييع 100 شهيد بعد انتشال الجثامين من تحت مبان مدمرة في حي الزيتون بـ غزة
منصة رقمية.. موعد مباراة طرابزون وجنتشلربيرليجي فى الدورى التركي والقنوات الناقلة
شوبير: ترشيح محمد شوقي وعماد النحاس لتدريب المنتخب الأولمبي
مصر تفرض سيادتها على مضمار البطولة العربية للناشئين.. 6 ميداليات في اليوم الأول وتفوق فني واعد
وزير الصناعة ومحافظ الجيزة يبحثان ملفات العمل وتقنين أوضاع المستثمرين بمنطقتي جرزا وعرب أبوساعد
تكليف المحافظين بحملات مفاجئة.. مقترحات برلمانية لمواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق
رافينيا يطارد رقمًا تاريخيًا مع برشلونة.. إنجاز أسطوري يفصله عن زلاتان وميسي
الاستخبارات الإسرائيلية: طهران تعد لهجوم "على غرار 7 أكتوبر" عبر محورها الإقليمي
معلومات الوزراء : تحولات التجارة العالمية تفتح فرصًا جديدة أمام مصر للتمركز في سلاسل القيمة والإمداد
إسرائيل: لن ننسحب من المنطقة الأمنية بالجنوب حتى نزع سلاح حزب الله بجميع أنحاء لبنان
25 ألف شقة إيجار وتمليك..مواعيد الحجز والشروط والفئات المستفيدة
أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الأحد 6-9-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تحصين 32 ألفًا و239 رأس ماشية خلال أسبوع

تحصين 32 ألفًا و239 رأس ماشية خلال الأسبوع الأول من الحملة القومية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بأسيوط
تحصين 32 ألفًا و239 رأس ماشية خلال الأسبوع الأول من الحملة القومية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في تنفيذ الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تكثيف برامج الوقاية والتحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الحملة تمثل أحد أهم محاور حماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية، من خلال الوصول إلى المربين والقطعان بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وتنفذ مديرية الطب البيطري بأسيوط، برئاسة الدكتور جمال سيد أحمد، مدير عام المديرية، أعمال الحملة من خلال الانتشار المكثف للجان البيطرية بمختلف القرى والمراكز، إلى جانب تنفيذ أعمال التقصي والترصد والإرشاد والتوعية، حيث شملت المتابعات الميدانية قرى شطب ومنقباد وأولاد رايق بمركز أسيوط، فضلًا عن مركزي منفلوط وأبنوب، للوقوف على سير أعمال التحصين والتأكد من وصول الخدمات البيطرية إلى المربين بمختلف المناطق.

وأوضح محافظ أسيوط أن الفرق البيطرية تمكنت خلال الأسبوع الأول من تحصين 32 ألفًا و239 رأسًا من الماشية من خلال 399 لجنة تحصين انتشرت بقرى ومراكز المحافظة، بما يعكس اتساع نطاق العمل الميداني وحرص الأجهزة المعنية على الوصول بالخدمة الوقائية إلى أكبر عدد ممكن من المربين.

وأضاف أن أعمال التقصي الميداني شهدت تنفيذ 393 لجنة تقصي لزيارات ميدانية شملت 1195 منزلًا في 381 قرية، بهدف رصد أي مؤشرات مرضية والتعامل معها بصورة عاجلة، بما يعزز منظومة الإنذار المبكر ويرفع كفاءة الاستجابة لأي بؤر مرضية محتملة.

وأشار المحافظ إلى أهمية الجانب التوعوي المصاحب للحملة، حيث جرى تنظيم 37 ندوة إرشادية للمربين تناولت أساليب الوقاية والأمان الحيوي داخل الحظائر والمزارع، وأهمية الالتزام بالتحصينات الدورية التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مؤكدًا أن وعي المربي والتزامه بالتحصين يمثلان شريكًا أساسيًا في جهود الدولة لتحقيق الحماية الجماعية للثروة الحيوانية.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة مواصلة أعمال الحملة بكل قوة خلال الفترة المقبلة، وتكثيف المرور الميداني والوصول إلى مختلف القرى والنجوع، مع استمرار أعمال التقصي والإرشاد والتوعية، بما يسهم في كسر حلقات انتشار الأمراض والحفاظ على الثروة الحيوانية، باعتبارها أحد مقومات الاقتصاد والأمن الغذائي، مثمنًا جهود الفرق البيطرية والعاملين بالميدان في تنفيذ مستهدفات الحملة.

أسيوط محافظ أسيوط الحملة القومية مرضي الحمى القلاعية حمى الوادي المتصدع الهيئة العامة للخدمات البيطرية الثروة الحيوانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماهر غريب

«إحنا موعودين» .. ماهر غريب يكشف كواليس جديدة في موقف بيزيرا مع الزمالك

حالة الطقس

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا وتحذر من تأثيرات ظاهرة النينيو في هذا الموعد

هيثم حسن

هيثم حسن يقود سيلتيك لريمونتادا مثيرة أمام سانت ميرين في الدوري الاسكتلندي

سعر الذهب

سعر عيار 18 الآن في محلات الصاغة

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

عداد كهرباء

3 أسباب للخصم الآلي عند شحن عداد الكهرباء .. اعرف التفاصيل

الإيجار المنتهي بالتمليك

الإيجار المنتهي بالتمليك 2026.. الإسكان تطرح 10 آلاف شقةوتعلن موعد وشروط الحجز

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

تيم حسن

مسلسل مولانا يحصد 5 جوائز في حفل «موريكس دور 2026»

أميرة أديب: «نفسي أقدم فوازير.. وشريهان أيقونة في التمثيل والغناء»

أميرة أديب: «نفسي أقدّم فوازير.. وشريهان أيقونة في التمثيل والغناء»

أحمد سعد

أحمد سعد يحصد جائزة النجم العربي الجماهيري ويُكرم عن مكسرات في Murex d’Or 2026

بالصور

فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها
فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها
فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها

ألم بسيط تتجاهله.. قد يكون علامة تحذيرية عن الإصابة بالسرطان

السرطان
السرطان
السرطان

طريقة عمل بيتزا من دون دقيق مع عجينة البروكلي

طريقة عمل بيتزا بدون دقيق مع عجينة البروكلي.
طريقة عمل بيتزا بدون دقيق مع عجينة البروكلي.
طريقة عمل بيتزا بدون دقيق مع عجينة البروكلي.

بانيه بطريقة مختلفة ولذيذة للانش بوكس.. من غير ما ينشف

البانية
البانية
البانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد