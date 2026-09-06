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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل المتوقع.. صلاح يقود هجوم طرابزون وجنتشلربيرليجي في الدورى التركي

محمد صلاح
محمد صلاح
يسري غازي

يخوض فريق طرابزون فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد مباراة هامة أمام نظيره جنتشلربيرليجي على ملعب بابارا بارك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركي.

ويحتل فريق طرابزون سبور المركز الـ 11 فى ترتيب جدول الدورى التركي برصيد 4 نقاط فقط ن فوز وتعادل بينما حل فريق جنتشلربيرليجي المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ويخوض فريق طرابزون سبور مباراة اليوم تحت قيادة المدرب المؤقت حسين جمشير، وذلك بعدما تمت إقالة المدرب فاتح تكه من منصبه بسبب تراجع النتائج.

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون الليلة

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري التركي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وجرى تخصيص شبكة قناة بي إن سبورتس 5 لبث المباراة بتعليق المعلق الرياضي منتصر الأزهري.

ويمكن مشاهدة مباراة طرابزون سبور وجنتشلربيرليجي في الدوري التركي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

مدرب محمد صلاح الجديد

بدأت إدارة نادي طرابزون سبور التركي التحرك لحسم هوية المدير الفني الجديد للفريق، عقب رحيل فاتح تيكي عن منصبه، في ظل رغبة النادي في عدم إهدار المزيد من الوقت والاستقرار سريعًا على قيادة فنية جديدة.

ووفقًا لما ذكرته شبكة «A Spor» التركية، تضم قائمة المرشحين لتولي تدريب طرابزون سبور 4 أسماء بارزة، يأتي على رأسها البرتغالي سيرجيو كونسيساو، إلى جانب مواطنه فيتور بيريرا، والإسباني مارسيلينو جارسيا، والإنجليزي ستيفن جيرارد.

وتسعى إدارة النادي التركي إلى دراسة الخيارات المطروحة واختيار المدرب الأنسب لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، على أن يكون القرار النهائي من اختصاص مسؤولي طرابزون سبور بعد المفاضلة بين الأسماء المرشحة.

وكان طرابزون سبور قد أعلن رسميًا رحيل فاتح تيكي عن تدريب الفريق، بعد التوصل إلى اتفاق متبادل لإنهاء العلاقة بين الطرفين، عقب النتائج الأخيرة.

وأوضح النادي، في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن نائب الرئيس سيركان كيليتش عقد جلسة مع تيكي لمناقشة وضع الفريق وخطته المستقبلية، قبل الاتفاق على إنهاء التعاون بصورة ودية.

وحرص طرابزون سبور على توجيه الشكر إلى تيكي، مؤكدًا أن المدرب قدم الكثير للنادي خلال فترة عمله التي استمرت نحو 18 شهرًا، وأسهم في تطوير عدد من اللاعبين، إلى جانب تحقيق نتائج ومكاسب رياضية واقتصادية، فضلًا عن قيادة الفريق للتتويج بكأس تركيا.

وأكد النادي أن قرار الانفصال جاء بعد اتفاق الطرفين على ضرورة بدء مرحلة جديدة، في الوقت الذي شدد فيه تيكي على أن مصلحة طرابزون سبور يجب أن تبقى أولوية، وأنه لا يرغب في أن يمثل استمراره سببًا لأي ضرر يلحق بالنادي.

وتتجه الأنظار الآن إلى قرار إدارة طرابزون سبور بشأن المدرب الجديد، وسط منافسة بين كونسيساو وبيريرا ومارسيلينو وجيرارد لخلافة تيكي وبدء مرحلة جديدة مع الفريق.

تشكيل طرابزون سبور المتوقع ضد جنتشلربيرليجى 

فى حراسة المرمى: أندري أونانا

فى خط الدفاع: سيدني لوبيز كابرال وستيفان سافيتش وتشيبويكي نوايوو وواجنر بينا

فى خط الوسط الدفاعي: فابينيو ومليح كاباساكال

فى خط الوسط الهجومي: أرال سيمسير وإرنست موتشي ومحمد صلاح

فى خط الهجوم: بول أوناتشو

محمد صلاح طرابزون الدورى التركي جنتشلربيرليجي فاتح تيكه

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